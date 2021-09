La mairie de Paris a publié ce mercredi une étude prévoyant des hausses importantes des températures et une augmentation du risque d'inondation dans les années à venir, rendant les infrastructures vulnérables.

Avec les fortes chaleurs, les inondations sont l'un des risques majeurs auxquels Paris serait davantage exposée en raison du changement climatique. © AFP / Ludovic Marin

Les Parisiens ont récemment vécu des épisodes de canicule lors des étés 2019 et 2020, ou encore de fortes pluies qui ont causé des crues et inondations en juin 2016 et janvier 2018. Ils vont devoir s'y habituer dans les années à venir. C'est en tout cas ce que prévoit la Ville de Paris dans une étude publiée ce mercredi. Amplification des canicules, pluies plus intenses, craintes sur la survenue d’une crue centennale... Autant d'évolutions climatiques qui auront des impacts sur le quotidien et les infrastructures.

2,5°C d'ici à 2030, par rapport à l'ère préindustrielle

C'est durant l’épisode du 23 au 26 juillet 2019 qu’a été observée par Météo-France la journée la plus chaude depuis 1947 en Ile-de-France (42,6°C). Selon l'étude réalisée par Ramboll, un cabinet de conseil en environnement danois, la capitale s’est réchauffée de 2,3°C depuis l’ère préindustrielle, et ça continue. D'ici à 2030, on devrait atteindre 13,2°C de température moyenne, soit une hausse de 2,5°C.

Le phénomène d'ilot de chaleur urbain y est pour quelque-chose, selon les experts, qui se sont notamment appuyés sur les données de Météo France, la densité de la ville impliquant un climat plus chaud que le reste de la région. La température maximale du jour le plus chaud sera le 37°C en 2085, soit 2°C de plus qu'actuellement.

6 journées supplémentaires de grande chaleur en 2030

Corollaire de l’augmentation des températures, les vagues de chaleur et canicules pourraient être plus fréquentes mais aussi plus sévères et plus longues. Le nombre de journées estivales (température maximale supérieure à 25 °C) passerait de 60 actuellement à plus de 73 jours en 2085.

Plus inquiétant encore, le nombre de jours très chauds (température maximale supérieure à 30 °C) devrait passer à 19,7 jours en 2030 contre 14 jours en moyenne aujourd’hui et 7 jours en 1885. On compterait aussi 17,8 nuits tropicales (température supérieure à 20 °C) en 2030, contre 5 actuellement.

18 jours de gel seulement en 2050 (contre 55 en 1885)

La hausse des températures diminue la fréquence et l’intensité des épisodes de grands froids. La température minimale du jour le plus froid serait divisée par deux aujourd'hui par rapport à l'ère préindustrielle. Le nombre de jours de gel passerait lui de 54,6 jours en 1885 à 17,8 jours en 2050. Paris serait ainsi plus protégée des impacts liés au froid, la neige et le verglas.

Mais le réchauffement va aussi rendre la vie en ville de plus en plus inconfortable dans les logements, les transports en commun ou tout simplement dans les rues parisiennes. Sans compter les impacts sur les infrastructures. La canicule de 2020 a par exemple occasionné des claquages répétés sur le réseau parisien et a eu un impact sur 50 000 foyers au maximum par épisode.

44 mm de pluies en plus en 2050

Au cours du siècle, le volume de précipitations devrait augmenter : 721 mm en 2085, contre 635 mm actuellement. Toutefois, le nombre de jours de pluie reste plutôt stable (104 jours de pluie en moyenne en 1885 et 105 jours d'ici à 2085).

Cela indique une tendance à des précipitations plus intenses, ce qui signifie donc des risques d’inondation plus importants à cause des crues, mais aussi du ruissellement des eaux pluviales lors de pluies torrentielles.

40% de risque de crue centennale d'ici 30 ans

Les crues décennales ou centennales ont un débit qui a une chance sur dix ou sur cent d'être atteint chaque année. D'ici à 2050, le risque de crues décennales croît de 20% et celui de crues centennales de 40%, et leur intensité devrait augmenter.

La valeur de crue la plus haute de la Seine à Paris a été atteinte le 4 juin 2016, avec 6,10 m. Il faut remonter à 1982 pour retrouver des valeurs aussi hautes de la Seine (6,15 m), mais on est loin des valeurs records de 1910 (8,62 m).

18 établissements de soins en zone inondable

Des crues majeures peuvent engendrer des effets en cascade. 18 établissements de soins parmi lesquels l’hôpital européen Georges Pompidou sont situés en zone inondable, selon le plan de prévention des risques inondations (PPRI) du département de Paris qui y ajoute 16 lieux d’hébergement pour personnes âgées et 16 lieux d’hébergement pour personnes handicapées. Une crue majeure comme celle de 1910 réduirait alors de 40% les capacités d’hospitalisation.

Il faudrait au minimum 5 ans pour se remettre d'une telle crue qui aura également des conséquences sur les transports. L’exercice de gestion de crise EU Sequana réalisé par la préfecture de Police en mars 2016 prévoit que 140 kilomètres de lignes de métro seraient inutilisables sur les 250 kilomètres qui le composent et un grand nombre de stations fermées. La majeure partie des ponts serait submergée ou fermée à la circulation. Le seul moyen de passer d’une rive à l’autre de Paris serait alors le boulevard périphérique.

2 à 3°C pour la température de l'eau de la Seine à l'horizon 2100

L'étude prévoit une augmentation moyenne des températures de l’eau de la Seine d’environ 2°C à 3°C à l’horizon 2100 avec des conséquences sur la qualité biologique et chimique de l'eau non négligeables, ainsi qu'une évaporation de 16% à l'horizon 2050.

La tension sur la ressource en eau devrait largement s’accentuer, notamment en période estivale, puisque la consommation en eau potable devrait augmenter de 2% à partir de 2030 et jusqu’à l’horizon 2050. Si bien que l'approvisionnement en eau potable n'est jugé certain que jusqu'en 2050 dans la capitale.