Des rendez-vous en public et en direct de la plus grande ferme de France

Salon international de l'Agriculture © édition 2022

Du 26 février au 6 mars, les 8 Pavillons du Salon International de l’Agriculture invitent les visiteurs à (re)découvrir toutes les facettes de l’agriculture ainsi que les terroirs et produits de France métropolitaine, d’Outre-Mer et du monde.

Des produits tous issus de notre agriculture, qu’ils soient alimentaires ou non... à retrouver dans les secteurs producteurs et artisans. L’occasion de retrouver les innovations, les créations et les initiatives qui propulsent l’agriculture dans notre vie d’aujourd’hui et de demain à travers une thématique qui ancre l’interaction entre l’agriculteur et le consommateur : « L’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! ».

France Inter accompagne la 58ème édition du Salon International de l’Agriculture placée sous le signe des retrouvailles. Lieu de rencontres, d’échanges et d’innovation, l’événement met en exergue le rôle essentiel des agriculteurs et privilégie le lien avec les consommateurs de plus en plus attentifs à leur alimentation.

3 rendez-vous en public et en direct du Salon International de l’Agriculture :

9h40-10h - L’instant M / Sonia Devillers

En direct de France Inter

10h-11h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Est-il encore possible de manger bon, sain et pas cher ?

avec Olivier Rollinger, Laurent Guez, Serge Papin

et les chroniqueurs : Guillemette Odicino, Maïa Mazaurette, Thibaut de Saint Maurice

13h30-14h30 - La terre au carré / Mathieu Vidard

Mathieu Vidard en déambulation dans le Salon

18h-20h - Le 18/20 / Claire Servajean

Emission spéciale avec notamment Marc Dufumier, agronome, professeur honoraire à AgroParis Tech, auteur de Pour une conscience terriste – Nature, cultures, agricultures (Utopia)