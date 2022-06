Comment vont les oiseaux ? Quels sont les facteurs qui agissent sur leurs populations ? Que faire pour les aider ? Est-ce que les nichoirs peuvent les sauver ? L’avis de spécialistes.

Mésange © Getty / Mark L Stanley

À l'occasion de la sortie de "Birds of America" film de Jacques Loeuille et de la diffusion d'"Où sont passés nos oiseaux" d'Hugo Clément sur France Inter, Frédéric Jiguet, ornithologue et professeur de biologie au MNHN et Victor Noël, jeune lycéen de 17 ans et militant engagé pour la protection de la biodiversité, étaient, entre autres, les invités de la Terre au carré. Ensemble, ils ont fait un état des lieux de la population des volatiles.

Une diminution drastique des effectifs

Frédéric Jiguet explique : « Les oiseaux, comme beaucoup d'autres espèces, font partie de la sixième extinction de masse. On assiste à un déclin majeur de leur population. On le constate partout. Et globalement, depuis qu'on compte les oiseaux de manière standardisée, on perd des oiseaux. Les chiffres sont impressionnants. Une étude publiée dit qu’entre 1989 et 2019, c'est -28 % dans les milieux urbains, et -30 % dans les milieux agricoles. Et ce sont des chiffres moyens ! »

Des causes variées

Les raisons d’une telle extinction ? D’après Frédéric Jiguet, « Ce phénomène tient à la modification des habitats, au changement climatique, à la transformation des usages des sols, à l'intensification des pratiques d'exploitation, à la pollution, et aux pesticides… »

Une différence selon les espèces

L’ornithologue poursuit : « Les espèces généralistes, celles qui peuvent manger n'importe quoi, vivre n'importe où, peuvent s’en sortir. Mais pour celles qui ont besoin de ressources particulières, comme une vieille forêt, un type de chenille précis… C’est catastrophique. On a perdu 80 % des tourterelles des bois depuis 30 ans !

Cette baisse s'est généralisée dans les pays développés : aussi bien sur le continent américain que sur le continent européen. Il y a une quinzaine d’années que les pays nouveaux accédant à l'Union européenne enclenchaient une disparition des oiseaux, des milieux agricoles. Donc mettre en place une Politique Agricole Commune qui, pour but la production, plutôt que la préservation des agro-écosystèmes, a entraîné un déclin des oiseaux. »

On ne sauvera pas les oiseaux qu’avec les nichoirs

Victor Noel, 17 ans, est ornithologue passionné. Il est interviewé dans le film d’Hugo Clément. Il précise : « A Paris, par exemple, en treize ans, trois moineaux sur quatre ont disparu. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais ce pourrait être plusieurs éléments : la pollution sonore, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens… Mais ce serait aussi parce que les jeunes se nourrissent d'invertébrés, et d'insectes, et qu’ils auraient du mal à en trouver. J’ai surtout pu constater une disparition en lien avec l'urbanisation qui ne permet pas aux oiseaux de trouver des anfractuosités comme auparavant dans les anciens bâtiments. Les nichoirs peuvent pallier à ce manque.

Mais il ne faut pas croire qu'on va sauver les oiseaux avec des nichoirs, on va sauver des oiseaux avec une politique globale, un changement du modèle agricole, etc. »

Il y a des bonnes nouvelles

Frédéric Jiguet : « Ça va mal, globalement pour les oiseaux, mais on sait aussi identifier les situations où ça va globalement bien : les sites Natura 2000, les zones agricoles très diversifiées, les endroits qui pratiquent l'agriculture biologique ou raisonnable avec moins de pesticides... À partir de ces noyaux-là, on pourrait repeupler la France d’oiseaux… »

À Paris, ça ne baisse plus

Frédéric Jiguet donne des nouvelles récentes de la population des volatiles parisiens : « D’après les dernières données de comptage à Paris envoyées par Frédéric Mallet, on assiste à une stabilisation des effectifs de moineaux depuis 2015. Même si c’est une stabilisation basse, la chute est enrayée. Il reste deux moineaux sur dix comparé au début des années 2000. La rénovation thermique a été très dommageable pour les moineaux, les martinets, les hirondelles dans la capitale, dans le même temps, on a arrêté les pesticides… »

Et les chats dans tout ça ?

Pour Frédéric Jiguet le rôle des chats dans la diminution de la population des oiseux est très discuté. « Est-ce que la prédation des chats domestiques dans les jardins sur les oiseaux est responsable de leur déclin ? Non, mais quand on a une maladie grave, si on rajoute un rhume ou une grippe, ça peut aussi avoir des conséquences aggravantes… Donc ce n'est pas forcément bien. »

Aller plus loin

Comptons les oiseaux. Un appel à compter les oiseaux : la Ligue de protection des oiseaux et le Muséum national d’histoire naturelle vous demandent d’aider la science pour la collecte de données, avec donc un appel national.