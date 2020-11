Pour son édition 2020, Futurapolis Planète devient un événement 100% digital en live depuis Toulouse

Après huit éditions dédiées à l’innovation vue à travers le prisme des nouvelles technologies, Futurapolis poursuit son évolution et devient Futurapolis Planète, pour s’emparer des tous les sujets liés aux défi s environnementaux et à la responsabilité sociétale des entreprises, toujours sous lʼangle de lʼinnovation. Ce rendez-vous attendu, créé par Le Point à Toulouse, se penche sur l’avenir de lʼhomme et ses interactions avec notre écosystème planétaire.

Organisé dans un unique lieu, le Quai des Savoirs à Toulouse, Futurapolis Planète se recentre sur les tables rondes et les conférences pour inviter les publics à réfléchir et débattre sur l’avenir, à court et à long terme, de notre planète. Transition écologique, économie durable, responsabilité sociétale des entreprises, des thématiques qui seront abordées lors de ce forum, pour prendre part à la construction du monde de demain

" Le défi du siècle Futurapolis a gagné un mot : on dit désormais _Futurapolis Planète_. Pourquoi ? Parce que l’innovation, la science et l’imagination tournent de plus en plus autour du défi écologique, la grande affaire du siècle qui vient.

Alors c’est sûr, les eaux montent, et certains disent que tout est foutu. Vraiment ? On peut aussi faire sienne cette sagesse togolaise : « Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé ». Justement, Futurapolis Planète sera le rendez-vous de ceux qui essaient, et se mouillent : scientifiques, entrepreneurs, économistes, politiques ou encore sportifs… Seront parmi nous des promoteurs du nouveau nucléaire – on peut être contre –, des explorateurs du vivant, de l’espace ou des océans. Notre cerveau, par exemple, semble se soucier bien peu de son environnement. Les neuroscientifiques nous expliqueront.

Au final, qui, des citoyens, des entrepreneurs, des politiques ou des chercheurs sauvera le monde ? Nous serons en tout cas concrets. Il s’agit de mettre les pieds dans climat, autant le faire franchement. Et puis il faut imaginer la vie qui va avec. On parle de « douceur », de vélo, d’installation à la campagne... Rats des villes et champs se confronteront.

Nos intervenants – parmi lesquels Jean Tirole, Anne Lauvergeon, Clara Gaymard, Eric Fottorino, Kito de Pavant, David Goodhart et bien dʼautres – sont invités à se livrer sans tabou. Cela se passe dans notre grand studio du Quai des savoirs, à Toulouse, en Occitanie. Et bien sûr partout, sur Internet et les réseaux sociaux : la planète Futurapolis est – évidemment – numérique. "

Etienne Gernelle Directeur du Point

Peut-on encore être libre sur une Terre chaque jour plus abîmée ?

Doit-on renoncer à prendre l’avion ? Faut-il limiter nos envies, abandonner notre quête de l’abondance ? À ces questions, point de réponse aisée.

Les scientifiques, experts, politiques et artistes invités de Futurapolis tenteront de répondre avec détails et sans tabou.

Débats, keynotes et conférences sur des sujets aussi divers que la place du vélo en ville, notre relation plus harmonieuse à la nature et au vivant ou le nucléaire, promettent des échanges passionnés et passionnants. Vous pourrez même prendre la parole et questionner les invités.

« Les entreprises des années 2020 : plus durables, plus responsables ? »

Les entreprises sont au centre d’un puissant débat économique et de civilisation et les choix des entrepreneurs ont plus que jamais des impacts sur la société et la planète.

Quels choix économiques pour l’avenir ? Que seront les entreprises post-Covid ? Quels engagements et quels investissements des entreprises pour une économie plus durable et plus responsable ? La Factory répond à ces questions à travers 3 heures de témoignages et de débats.

David Goodhart, Cécile Dejoux, Laurent Chemla, Catherine Jeandel, Olivier Tesquet, Anne Lauvergeon, Roland Lehoucq, François Gabart, Nadia Pellefigue, Michelle Kelly Irving, Sylvain Vidal, Chantal Jouanno, Frédéric Van Heems, Eric Lemaire, Dominique Faure, Aurore Asso, Stéphanie Combes, Stéphane Sarrade, Tristan Nitot, Olivier Auclert, Philippe Perrin, Clara Gaymard, Kito de Pavant, Pierre Bordage, Paul Seabright, Eric Fottorino, Corinne Lepage, Pauline d’Orgeval, Jean Tirole, Sébastien Bohler, Fanny Parise, Franck Selsis, Marianne Duranno, Charles Dauzet, Kareen Maya Levy, Cécile Aubert, Myrto Tripathi, Axelle Lemaire

