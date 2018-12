Elle est en train de devenir une icône de la lutte contre le réchauffement climatique. Greta Thunberg, jeune Suédoise de 15 ans, fait un sit-in devant son parlement depuis la rentrée tous les vendredis. Cette jeune activiste est l'une des conférencières de la COP24 et elle ne mâche pas ses mots.

Greta Thunberg à la tribune de la COP24 © Radio France / Sandy Dauphin

Sweat à capuche, deux tresses blondes, Greta Thunberg ne sourit pas à la tribune. L'adolescente enchaîne les discours à la COP24 depuis 10 jours. Au premier abord, on s'attend à entendre un message d'espoir un peu gentillet sur l'environnement, mais au contraire, ses mots frappent par leur maturité et leur dureté : "Certains disent que je devrais plutôt être à l'école, mais pourquoi étudier pour un futur qui n'existera peut-être pas. Quand personne n'essaye de sauver ce futur ?".

La Suède n'est pourtant pas le pays le plus en retard en matière d'environnement. Mais cet été, le pays a connu une vague de chaleur record et des feux de forêts hors de contrôle.

Depuis la rentrée, Greta fait la "grève de l'école"

Tous les vendredis, elles sèche les cours pour aller manifester devant le parlement de Stockholm et réclamer aux députés une action plus forte envers le climat. Dans une vidéo, postée ce jeudi 13 décembre sur les réseaux sociaux, elle invite les autres à faire pareil : "Où que vous soyez, qui que vous soyez, on a besoin de vous maintenant. S'il vous plait faites la grève du climat avec nous. Mettez vous devant votre parlement ou votre représentation locale, même si c'est un court instant, pour leur dire qu'on veut de l'action pour le climat".

Greta Thunberg ne mange plus de viande. Elle a réussi à convaincre ses parents d'installer des panneaux solaires et de cultiver un potager. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense de cette COP24, elle ne mâche pas ses mots. "C'est beaucoup de parlotte mais il ne se passe rien. Ça fait 24 ans et ça ne mène nulle part. Il faut qu'on se fâche, qu'on demande des comptes aux générations plus âgées pour le désordre qu'ils nous laissent et dans lequel ils s'attendent qu'on vive".

Les enfants parviendront-ils à donner mauvaise conscience aux adultes ? Ce vendredi 14 décembre, une trentaine de jeunes Polonais sont invités par l'ONU à la COP24 pour chanter et donner un dernier coup de pression aux négociateurs.

