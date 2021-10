La proposition d'un ISF climatique est commune aux candidats à la présidentielle Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Tous les deux souhaitent faire plus contribuer les plus riches du pays, puisqu'ils consomment plus et polluent plus. Mais comment ? C'est toute la question.

Anne Hidalgo a défendu la proposition lors de son premier grand meeting le 23 octobre © AFP / THOMAS LO PRESTI

L'ISF climatique fait son chemin dans les programmes des candidats de gauche à la présidentielle. Après Eric Piolle lors de la primaire des écologistes, Yannick Jadot qui l'a intégré dans son programme une fois désigné, c'est au tour de la candidate PS et maire de Paris, Anne Hidalgo de porter cette proposition. Par nécessité de justice sociale et fiscale, disent-ils, l'impôt sur la fortune refait surface dans une version verte, après la disparition de l'ISF en 2017 (remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière au début du mandat d'Emmanuel Macron) mais avec des nuances.

Sur le fond, les deux prétendants à l'Élysée reprennent les conclusions des rapports de Greenpeace en 2020 et du World Inequality Lab d'octobre 2021, qui montrent que les plus riches sont ceux qui émettent le plus de CO2. Selon le WIL, les 10% les plus fortunés sont responsables de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Sur la forme en revanche, les avis des deux candidats divergent.

Rendre la finance vertueuse, pour Yannick Jadot

L'ISF climatique selon Yannick Jadot est un impôt dans le but affiché est de "décarboner la finance". Le lauréat de la primaire écologiste reprend l'idée défendue par l'ONG Greenpeace : "Un impôt sur la fortune qui soit indexé sur les émissions de gaz à effet de serre induites par les placements financiers des ménages les plus riches." Le constat est qu'une personne fortunée pollue plus car elle consomme plus, et elle pollue d'autant plus que son patrimoine financier est potentiellement constitué d'actifs climaticides.

Concrètement, il s'agirait donc de rétablir l'ISF (au-delà d'1,3 million d'euros de patrimoine) et de pénaliser ceux qui, après calcul du bilan carbone de leurs actifs (action, obligations, etc.) par l'administration fiscale, financent les acteurs du dérèglement climatique – et par extension leurs activités – comme les entreprises de l'industrie pétrolière par exemple. Plus les placements financiers sont émetteurs de CO2, plus le montant de l'impôt est élevé. D'après les calculs de Greenpeace (datant de 2017), l'État pourrait ainsi collecter 4,3 milliards d'euros, et réinjecter cet argent dans des investissements publics, notamment pour la transition écologique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aider directement à la transition, pour Anne Hidalgo

Côté socialiste, l'annonce de la proposition le weekend dernier n'est pas passée inaperçue. Lors de son premier grand meeting de campagne organisé à Lille, Anne Hidalgo a fait part de son intention, si elle est élue, de rétablir un impôt sur la fortune pour aider à financer la transition écologique : un ISF climatique pour "les ménages les plus aisés dont le patrimoine émet le plus de carbone". Les ressources seraient en revanche totalement redirigées vers une aide à la transition écologique. Sur France Info ce lundi, l'édile de Paris a précisé la visée de son impôt :

"L'impôt sur la fortune climatique sera entièrement dédié à un fonds qui sera un fonds d'accompagnement de la transition écologique, notamment pour les plus modestes."

Un calcul encore flou

Autrement dit, les ressources issues de cet impôt seront redistribuées sous forme d'aides aux plus pauvres, pour qu'ils "puissent acquérir, par exemple, un véhicule électrique." Qui serait soumis à cet impôt ? La position d'Anne Hidalgo est encore un peu floue. La somme d'1,3 million d'euros, qui servait de seuil pour l'ancien ISF, pourrait être rétabli, mais "il faut peut-être prendre d'autres périmètres", ajoute-t-elle sans les préciser. Mais pas question à cette heure de faire des distinctions, contrairement à Yannick Jadot, ni de calcul pour établir les émissions de CO2 de chacun. Ceux qui dépassent le seuil tout en vivant sans avoir de voiture ni prendre l'avion seront logés à la même enseigne que les autres riches gros émetteurs de CO2. Pas "d'usine à gaz", promet-elle.