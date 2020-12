L'année 2020 s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée en France, selon des données préliminaires publiées par Météo-France jeudi. L'année qui s'achève est loin d'être un cas particulier, elle s'inscrit dans une dynamique liée au réchauffement climatique.

La Garonne a été proche, cette année, de son niveau record le plus bas en raison d'un manque de pluie depuis le début de 2020 et de fortes chaleurs à plusieurs reprises durant l'année © AFP / NurPhoto / Alain Pitton

Un record dont on se passerait bien. À moins d'un énorme coup de froid d'ici le réveillon du 31 décembre, ce qui est peu probable (et ce qui voudrait dire que Météo France s’est trompé dans ses prévisions), l'année 2020 est bien partie pour devenir la plus chaude jamais enregistrée depuis que les relevés existent, c'est à dire depuis 120 ans. "La température annuelle sur l'ensemble de l'année sera vraisemblablement de 14°C", explique Christine Berne climatologue à Météo France, "soit un dépassement de la normale de 1.5°C".

"L'année 2020 arrivera probablement au premier rang devant 2018 (13,9°C) et 2014 (13,8°C)." Le mois de février 2020 s’est lui classé au second rang des mois de février les plus chauds depuis 1900. Avril et août se classent au 3e rang.

Les 6 années les plus chaudes enregistrées en France depuis 1900 se sont produites depuis 2011 / Météo France

L'année 2020 n'est pas un cas particulier

Les six années les plus chaudes ont été enregistrées dans la dernière décennie (depuis 2011). Une dynamique de réchauffement climatique avec des effets bien perceptibles cette année. "Ce qui porte la marque du réchauffement climatique ce sont les vagues de chaleur de l’été dernier en juillet août mais aussi, quelque chose qui est nouveau, une canicule tardive au mois de septembre."

Avant, les records de température se concentraient pendant les mois d'été, juillet et août. Météo France s'attend, avec le changement climatique, à avoir des vagues de chaleur extrêmes dès le mois de mai et jusqu'à la fin septembre.