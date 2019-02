Le Parlement et le Conseil européens se sont accordés ce mardi pour obliger les constructeurs à réduire de 30 % les émissions de dioxyde de carbone des camions et autocars neufs qui seront produits. Une obligation qui sera à respecter d'ici 2030 si le Parlement européen valide l'accord en session plénière.

Les constructeurs européens de poids-lourds vont devoir réduire les émissions de 15% d'ici 2025, de 30 % en 2030 par rapport aux niveaux d'aujourd'hui. © AFP / Jean-Pierre CLATOT

Jusqu'à présent, l'Europe avait fixé des objectifs de baisse de CO2 pour les voitures mais jamais pour les camions, qui représentent pourtant un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur routier. Pour la première fois, Parlement et Conseil européens sont parvenus à un accord visant les poids lourds.

Les constructeurs vont devoir réduire les émissions de 15 % d'ici 2025 et de 30 % en 2030 par rapport aux niveaux d'aujourd'hui. Un premier pas salué par la députée européenne EELV Karima Delli, présidente de la commission Transport, qui attend maintenant la validation du texte par le Parlement en session plénière.

Pour les associations de défense de l'environnement, la victoire est cependant loin d'être totale. Certes, cet accord est "une satisfaction", estime Agathe Bounfour, de l'ONG Réseau action climat, qui rappelle que "le secteur est complètement exonéré de réglementation sur les émissions de CO2" et que l'Europe est "en retard sur de nombreux pays", où de telles réglementations ont été ou sont déjà expérimentées. "On aurait pu aller plus loin", regrette-t-elle.

L'Allemagne craint pour ses emplois

Mais c'est "plus facile de construire des voitures électriques qu'un 33 tonnes" tempère l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'ACEA. Son secrétaire général, Erik Jonnaert, pense que l'Europe met la barre trop haut et que l'on peut facilement imaginer des utilitaires électriques, mais quid des camions ? "Quand on parle des grands camions transfrontaliers, on ne voit pour le moment pas comment ce serait possible" détaille Erik Jonnaert : "Pour des grands camions, il faut de grandes batteries qui réduiraient le volume de biens transportables."

"Il n'y aura pas qu'un seul carburant ou qu'une seule motorisation pour remplacer la motorisation diesel, mais plusieurs, en fonction des usages et des flux" rappelle de son côté Florence Berthelot, responsable de la fédération française des transporteurs routiers. Au sein de la FFTT, où l'on regarde déjà du côté du gaz comme alternative aux carburants les plus polluants, les responsables prennent acte de cette nouvelle législation européenne.

C'est loin d'être le cas en Allemagne où ces nouvelles normes européenne CO2 pour les camions font bondir. La filiale camion de Volkswagen prévient que des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu.