L'Islande est à ce jour l'un des trois pays où la chasse à la baleine à des fins de consommation est encore autorisée. Mais la demande chute : plus aucun baleinier n’est parti en mer depuis trois ans. Les quotas de chasse devraient donc être supprimés à compter de 2024.

Des baleiniers découpent un rorqual de 35 tonnes, le 19 juin 2009, au nord de Reykjavik, sur la côte ouest de l'Islande. © AFP / HALLDOR KOLBEINS

L’Islande range les harpons. Le pays devrait arrêter de chasser les baleines d’ici deux ans, en 2024. "Il y a peu de preuves que la chasse à la baleine présente un avantage économique", explique dans une tribune du quotidien Morgunblabid Svandis Svavarsdottir, la ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, membre du parti de gauche écologiste au pouvoir en Islande. Or, pour renouveler les permis de pêche, actuellement valables jusqu'à fin 2023, il faut démontrer que c'est "économiquement justifiable".

En Islande, la chasse à la baleine est autorisée depuis 2003 à des fins commerciales. Les pêcheurs pouvaient tuer chaque année 209 rorquals communs, le deuxième plus grand mammifère marin après la baleine bleue, et 217 baleines de Minke, une espèce bien plus petite.

Un Islandais sur 100 mange souvent de la baleine

La décision de mettre un terme à cette chasse n’est pas surprenante. En 2019, 2020 et en 2021, les baleiniers islandais sont restés à quai. Si plus de 1 500 cétacés ont été tués depuis 2003, un seul rorqual a été harponné au cours des trois dernières années. "Je ne vais plus jamais chasser la baleine, j'arrête pour de bon", avait déclaré à l’AFP en 2020 Bergmann Jonsson, le directeur d’une des deux dernières sociétés de chasse à la baleine de l’île.

Un sondage datant de 2019 pour le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) montre que seulement un Islandais sur 100 mange régulièrement de la viande de baleine, quand 84% déclarent n’en avoir jamais dégusté. Autre raison : la concurrence avec le Japon, le principal acteur du marché, est devenue très forte.

Une pratique encore en vigueur en Norvège et au Japon

La chasse commerciale à la baleine est interdite depuis 1986 par la Commission baleinière internationale (CBI). Si l’Islande rend les armes comme annoncé, il ne restera que deux partisans : la Norvège et le Japon. D’après le rapport de l’organisation de pêche norvégienne Rafisklaget, 575 baleines de Minke ont été capturées en 2021, soit plus qu'en 2020 (503) et 2019 (429). Le record date de 2014 avec 763 sorties d’eau pour qu'elles soient mangées. La Norvège exporte essentiellement…vers le Japon. Le pays a renoué à l'été 2019 avec l’une de ses traditions les plus ancrées, après une trentaine d’années d’arrêt.

Pendant plusieurs années, le Japon chassait des baleines en Antarctique et dans le Nord-Est du Pacifique, dans le cadre de "missions de recherche", à des fins scientifiques. Mais très souvent, les baleines se retrouvaient sur les étals des marchés ou vendues à l’étranger.

En 2021, le Japon avait l’autorisation de pêcher 383 baleines, dont 25 rorquals boréals, pourtant classés "en danger" sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). D’après le quotidien Asahi Shimbun, la viande de baleine représente 0,1% de la consommation de viande des Japonais.

La "chasse aborigène", une exception

La chasse à la baleine est également autorisée pour les tribus Inuits du Groenland. La Commission Baleinière Internationale (CBI) tolère par ailleurs la "chasse aborigène de subsistance" en Sibérie, en Alaska et à Saint-Vincent-et-les Grenadines, une île des Caraïbes. Aux Iles Féroé, les cétacés sont massacrés par "tradition".

Les baleines sont des amis précieux pour la protection du climat, comme le contait le magazine Sciences et avenir en 2021 : "En piégeant environ 33 tonnes de CO2 tout au long de leur vie, les baleines jouent un rôle majeur face au changement climatique. Une importance reconnue par le FMI, qui envisage de créer des mécanismes financiers pour promouvoir la restauration de leurs populations."