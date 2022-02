Pour la première fois, un sommet exclusivement dédié aux océans se tient à partir de ce mercredi à Brest. À cette occasion, l'océanographe Françoise Gaill alerte sur l'importance de préserver ces écosystèmes fragiles, à l'heure où se pose la question de l'exploitation des fonds marins.

Françoise Gaill souhaite un traité international pour la haute mer, car il n'y a pas de réglementation actuellement. © AFP / LUIZ RAMPELOTTO / EUROPANEWSWIRE

Jamais les océans n'avaient fait l'objet d'un sommet mondial. Le One Ocean Summit a lieu à partir de ce mercredi 9 février et jusqu'à vendredi, à Brest dans le Finistère. L'objectif est de lutter en faveur de la préservation des océans, alors que les milieux marins sont de plus en plus convoités. L'océanographe et directrice de recherche émérite au CNRS, Françoise Gaill répond aux questions de France Inter.

FRANCE INTER : En quoi l’océan, qui recouvre les deux tiers de la surface du globe, est-il si important ?

FRANÇOISE GAILL : "L’océan, c’est ce qui nous permet de rester à la surface de la terre et de survivre face au réchauffement climatique. Il absorbe 90% de la chaleur qui résulte des gaz à effet de serre et sans lui, on serait cramé à la surface de la terre. On ne pourrait pas survivre !

C’est justement parce que l’océan emmagasine cette chaleur que nous pouvons vivre et respirer. Et ce n’est pas le seul enjeu. L’océan est également un espace de ressources extraordinaires, des ressources énergétiques, alimentaires, génétiques, et minérales. C’est un trésor, un capital naturel dont on n’a pas encore pris la mesure."

Justement, faut-il aller explorer voire exploiter les fonds marins ?

"En tant que scientifique et spécialiste des écosystèmes profonds je sais que la vie dans ces profondeurs a trouvé les moyens de faire sans le soleil, sans la photosynthèse. Un nouveau processus a permis au vivant de supporter des conditions extrêmes, sans oxygène, c’est un gisement d’innovation dont nous pourrions nous inspirer.

L’exploration est nécessaire mais l’exploitation des ressources est une notion difficile à développer sans la connaissance de cet environnement. Nous ne pourrons pas exploiter quoi que ce soit si nous n’avons pas la compréhension des impacts que toutes ces exploitations auraient sur l’environnement. Or l’équilibre est fragile au fond de l’eau.

Je suis pour un usage modéré et durable des ressources, il faut faire extrêmement attention à ces écosystèmes fragiles. Il est préférable de recycler d’abord ce que nous avons à terre, c’est évident !"

Une meilleure protection de l’océan et notamment de la haute mer, cet espace au-delà des juridictions nationales, est-elle un enjeu pour vous ?

"Oui, c’est une priorité. La haute mer, qui recouvre 60 % des mers et des océans, est une jungle aujourd’hui. C’est un espace sauvage, libre de tout droit. Le traité international que nous attendons sera l’occasion d’avoir une approche juridique partagée par les États pour explorer ces ressources de façon durable.

Il faut aussi essayer de faire en sorte que la pêche survive de façon durable également. Des ressources sont pillées aujourd’hui. Or les aires marines protégées peuvent être un outil à mettre à disposition des États. Ces aires permettraient d’avoir des zones plus poissonneuses tout autour car on a pu montrer que ces aires (qui jouent le rôle de nurserie, NDLR) entraînent une plus grande densité de poissons dans leur environnement proche.

Il faut arriver à s’entendre pour protéger 30% de l’océan sur la planète. C’est important car de nombreuses économies dans le monde dépendent de la qualité de l’océan. Il faut faire en sorte que les enfants et les petits-enfants d’aujourd’hui puissent continuer à jouir de l’océan. Ce qui suppose de prendre en compte sa fragilité, de connaître les choses sans les détruire."