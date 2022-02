Dans son rapport définitif publié ce jeudi, l'agence sanitaire estime "peu probable" que la cinquième génération de réseau mobile, en train d'être déployée, porte atteinte à la santé.

Une antenne relais à Labège, en Haute-Garonne, le 4 mai 2021. © AFP / Frédéric Scheiber

Alors que la 5G se déploie petit à petit en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) se montre rassurante. Dans les conclusions de son rapport définitif, dévoilées ce jeudi, "l’Agence estime peu probable que le déploiement de la 5G entraine de nouveaux risques pour la santé, comparé aux générations de téléphonie précédentes". L'Anses a mené une consultation pendant six semaines, entre avril et juin 2021, et recueilli plus de 200 contributions "d’associations, de citoyens et d’industriels".

Des niveaux d'exposition "comparables" ou "légèrement supérieurs"

Des centaines d’antennes 5G ont déjà été installées un peu partout en France. D’après l’Anses, "les niveaux globaux d’exposition aux champs électromagnétiques seront comparables ou légèrement supérieurs à ceux des technologies existantes", comme la 3G et la 4G, dont les fréquences sont comprises entre 700 MHz ET 2,1 GHz. Le constat est similaire sur les bandes de fréquence 6,5 GHz.

L’Anses ne donne pas d’avis concernant la bande de fréquence 26GHz. Les experts manquent de données car celle-ci n’est pas encore exploitée en France. L’agence sanitaire précise seulement, que "l’exposition se différencie par une pénétration beaucoup plus faible des ondes". Elle ajoute que les recherches se poursuivent pour savoir s’il la 5G peut avoir des effets sur "le développement de cancer, l’altération du fonctionnement cérébral ou de la fertilité".

Une technologie qui suscite la controverse

La 5G est controversée. Son déploiement a commencé à l’automne 2020 et déclenché quelques polémiques, entre ses supporters et pourfendeurs. Le président Emmanuel Macron avait comparé les opposants à cette technologie aux "Amish" prônant un "retour à la lampe à huile". La veille, 70 personnalités de gauche avaient réclamé dans une tribune un moratoire sur cette technologie.

En décembre 2020, le Haut Conseil pour le climat avait rendu un avis sceptique sur le 5G, car "susceptible d’augmenter significativement" l’empreinte carbone du secteur du numérique et la consommation d’électricité. Selon ses calculs, le déploiement de la 5G pourrait ajouter entre 2,7 millions de tonnes (Mt) et 6,7 Mt d’équivalent CO2 en 2030. Dans son avis, l’Anses souligne "l’importance d’identifier au plus tôt les impacts environnementaux et sociétaux du numérique, que la technologie 5G va probablement accélérer".