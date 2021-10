Interrogée sur France Inter, Catherine MacGregor considère qu’un moratoire sur l’éolien serait une "erreur majeure". Plusieurs candidats à la présidentielle ne veulent plus d’éoliennes en France.

"Engie est extrêmement ambitieux dans le développement des énergies renouvelables" affirme sur France Inter Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. Invitée d'Alexandra Bensaid dans On n’arrête pas l’éco, quelques jours après la publication du rapport RTE sur l’avenir énergétique de la France. "Nous sommes aujourd'hui le premier opérateur en France d'éolien et de fermes solaires" ajoute la dirigeante, bien que la France soit en retard, comparé à nos voisins en Espagne, en Italie en Allemagne, où le nombre d’éoliennes est plus conséquent.

Mais cette source d’énergie ne convainc pas deux candidats à l’élection présidentielle. D’un côté le LR Xavier Bertrand souhaite un moratoire sur les éoliennes. De l’autre, Marine Le Pen (Rassemblement national), réclame l’arrêt des constructions et le démantèlement de tous les parcs. Bien souvent, la construction d’éoliennes suscite de vives contestations chez les riverains.

Il est à mon avis extrêmement dangereux de vouloir faire un moratoire sur l'éolien aujourd'hui en France et je pense que ça sera une erreur majeure pour le destin décarbonée de la France.

La directrice générale d’Engie martèle son opposition : "Je suis très contre". Elle ajoute : "En revanche, je dis bien sûr qu'il faut faire les projets de manière responsable, avec un engagement très, très en amont des parties prenantes locales, des citoyens et trouver les bons projets."

Ces derniers mois, Xavier Bertrand a plusieurs répété sa position sur les éoliennes qu’il considère comme "un scandale français". "Les éoliennes nous coûtent très cher, défigurent nos paysages et font augmenter la facture d’électricité des Français" avait-il déclaré lors d’une rencontre avec des militants le 24 octobre dernier.

Le gaz est "important pour la transition énergétique"

"L’hiver est souvent une période de tension au sujet des prix du gaz, il va être un peu compliqué" reconnaît également Catherine MacGregor, mais "à partir du printemps, on peut espérer que les courbes vont baisser un peu. On n’en ait jamais sûr". Face à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, elle constate que "cette crise nous rappelle que l’énergie a un impact potentiellement majeur sur le pouvoir d’achat des français et potentiellement sur la compétitivité des entreprises. Cette crise remet le coût de l’énergie au centre des débats."

À la veille de l’ouverture du sommet pour le climat à Glasgow, la COP 26, le DG d’Engie estime que "le gaz est très important pour la transition énergétique". Elle dresse les louanges de cette énergie : "Le gaz n'est pas forcément une énergie fossile. Aujourd'hui, principalement oui. Mais le gaz est stockable, il se transporte et il a aussi une forte densité énergétique. C'est vraiment un complément très important, en particulier des énergies renouvelables qui sont par nature intermittentes. Il a toute sa place dans la transition énergétique."