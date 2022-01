Ce phénomène très localisé est une conséquence de la pollution de l'air. Quand il fait froid, des gouttelettes d'eau s'amoncellent autour des particules fines et forment de la neige qui tombent au sol. Elle n'est pas nocive pour la santé.

Un phénomène de neige industrielle autour de la centrale nucléaire de Catenom en Moselle le 09 février 2021. © Maxppp / Pierre Heckler

C’est un phénomène rare, mais qui pourtant se répète un peu partout en France depuis le début de l’année. En Seine-et-Marne, dans le Maine-et-Loire, le Loiret, la Sarthe, en Isère, dans l’agglomération lyonnaise, à Mâcon ou encore près de Nantes par exemple. Sur les réseaux sociaux, dans la presse régionale, des photos et des vidéos de rues et paysages qui se recouvrent d’un manteau blanc. Cela rassemble à de la neige, elle a la même couleur, mais les flocons sont plus fins, il peuvent ressembler à des boulettes de polystyrène : il s’agit de "neige industrielle", appelée aussi neige urbaine et neige de pollution. Elle est liée à l’activité humaine.

Températures négatives et taux d’humidité important

Comme son nom l’indique, cette neige tombe de façon très locale, généralement sur les grandes agglomérations, près de zones industrielles et des grands axes routiers, où la pollution de l’air peut être plus élevée. Quand l’air est froid, les températures sont négatives et le taux d’humidité est important, Météo France explique ce phénomène : "La pollution liée aux industries, à la circulation, aux appareils de chauffage vient charger l'air ambiant d'humidité supplémentaire mais aussi de petites particules solides appelées noyaux de condensation. Par température négative et en l'absence de vent, la vapeur d'eau se fixe sur ces noyaux, gèle et se transforme en neige."

Récemment, de la neige de pollution est tombée à Moissy-Cramayel et Lieusaint en Seine-et-Marne comme l’écrit Le Parisien. Les cartes d’Airparif étaient ce jour-là en rouge, avec une qualité de l’air très mauvaise. "Nous sommes coincés entre la Francilienne et l’A5, qui charrient des milliers de camions chaque jour" se désole la maire dans les colonnes du quotidien. En Rhône-Alpes, ATMO, l’association de surveillance de la qualité de l’air, a observé un épisode près du péage très fréquenté de Saint-Quentin-Fallavier en Isère.

Elle est assez difficile à prévoir pour les météorologues, "les émissions des usines et des transports (particules, etc.) ne sont pas prises en compte dans les modèles météo" précise le compte Twitter Météo Centre.

Aucune nocivité

Quand de la neige industrielle tombe, c’est la manifestation d’une pollution industrielle. Elle rappelle la présence de particules fines. Mais "à priori, ce n’est pas plus dangereux que respirer lorsque l’air est pollué" affirme Stéphane Socquet, le directeur adjoint ATMO en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle n’est donc pas nocive : "On n’est pas particulièrement inquiet. Le flocon de neige de pollution va aller emprisonner une particule et se déposer au sol. C’est comme un phénomène de pluie, la pollution est alors lessivée" poursuit Stéphane Socquet.

"S'il n'y avait pas cette humidité, cette pollution resterait piégée dans les basses couches de l'air, au lieu de retomber au sol, et on la respirerait" ajoute Pascal Miquel, prévisionniste à Météo France, interrogé par France Bleu Orléans.

Si de nombreux articles de presse recensent ces dernières semaines des chutes de neige de pollution, "on ne peut pas dire que le phénomène se multiplie car cela fait deux ou trois ans que l’on ne l’a pas observé en Auvergne Rhône-Alpes" ajoute le directeur adjoint d’ATMO.

Il ne faut pas s’attendre à avoir le pied entier dans la neige. Les couches excèdent rarement trois centimètres. En 2012, près de 15 centimètres de neige industrielle sont tombés en 2012 près de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle. Des chutes similaires ont eu lieu en février 2021, à cause la vapeur d’eau qui s’échappe de la centrale.