Après l'inauguration dimanche, la COP 26 entre dans le vif du sujet avec l'arrivée à Glasgow des chefs d'Etats et de gouvernements du monde entier, et leur prise de parole très attendue pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique. Des ONG organisent aussi des actions symboliques.

Pendant deux semaines, les dirigeants du monde sont attendus pour prendre de nouveaux engagements de lutte pour le climat © Radio France

C'est le jour J pour la COP26. Ce lundi et mardi, les dirigeants du monde entier sont attendus pour prendre la parole. Ce weekend, ceux du G20 étaient à Rome se sont quitté en réaffirmant tous l'objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, ainsi qu'une volonté d'atteindre la neutralité carbone autour du milieu du siècle ou encore la fin des subventions aux centrales à charbon à l'étranger. Les discours des leaders du monde sont particulièrement attendus, moment fort du début de cette COP26 qui doit durer deux semaines.

Boris Johnson : "Il est minuit moins une"

Des extraits du discours du Premier ministre britannique, Boris Johnson ont déjà été transmis à la presse. Lors de sa prise de parole aux dirigeants du monde, délégués et acteurs du climat, l'hôte de la COP26 devrait lancer un appel grave : "L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant". La veille, à l'issue du G20, Boris Johson a déjà alerté : "Si Glasgow échoue, c'est tout qui échoue".

Boris Johnson espère vraiment que des progrès seront actés lors de cette COP26. © AFP / Christopher Furlong

Greta commence son lobbying

L'activiste suédoise est arrivée ce dimanche à Glasgow pour assister à la COP26. Greta Thunberg vient de lancer une pétition pour dénoncer la "trahison" des dirigeants du monde, coupables selon elle de ne pas agir vraiment contre le réchauffement climatique. Elle les appelle à prendre des mesures immédiates, comme cesser de financer les énergies fossiles. Une pétition signée par plus d'un million de personnes. Au premier jour de la COP26, elle a déjà rencontré la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, aux côtés d'une autre activiste climat, Vanessa Nakate. Ce vendredi, dans le cadre de ses Fridays For Future, les marches de la jeunesse pour le climat, une grande manifestation est prévue dans Glasgow.

Greta Thunberg et Vanessa Nakate, à l'issue de leur entretien avec Nicola Sturgeon. © AFP / ANDY BUCHANAN

Arrivée des premiers dirigeants à la COP26

Les uns après les autres, les présidents et chefs de gouvernement sont accueillis par l'organisateur et le pays hôte : le secrétaire général des Nations unies, António Guterres et le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Parmi les premiers à passer l'entrée, le président colombien, Ivan Duque, le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel ou encore Kausea Natano, Premier ministre des Tuvalu, un archipel situé en plein Pacifique et particulièrement menacé par les conséquences du réchauffement climatique. Pendant ce temps, l'ONG Oxfam met en scène sa propre version de l'arrivée des leaders, en plein centre-ville de Glasgow : des joueurs de cornemuse, en costume, avec des têtes en papier mâché qui représentent Joe Biden, Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron ou encore Narendra Modi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Emmanuel Macron ciblé par une action

Action des militants d'ANV-COP21 ce lundi au premier jour de la COP26. © Radio France / Sandy Dauphin

A proximité de l'entrée, l'association ANV-COP21 a lancé une action symbolique. Depuis la France, des militants sont venus avec des portraits d'Emmanuel Macron pris lors de leurs actions de "décrochage" ces dernières années. Avec des fumigènes, des banderoles "Urgence climatique, Macron coupable", ils ont marché autour du site pour dénoncer les "grands discours" du président de la République et le manque d'actes de la part du gouvernement français en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. "Nous sommes ici à la COP26 pour rappeler que la France, pays hôte de la COP21, pays riche, ayant une dette écologique dans sa participation au déclenchement et à l'accélération du dérèglement climatique, ne respecte pas ses engagements", peut-on lire dans une série de tweets. Pour clore l'action, les 28 militants présents ont laissé les portraits d'Emmanuel Macron, à l'envers, contre la grille du centre qui accueille la COP.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ça bouchonne à l'entrée

Ce sont les premières images de la matinée : le monde se presse à l'entrée du centre de conférence de la COP26. En soi c'est une bonne nouvelle, l'épidémie de Covid-19 n'empêche pas la tenue du rassemblement cette année et plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues pendant toute la durée de la COP. Mais les participants semblent devoir patienter plusieurs heures, les uns collés aux autres, dans de longues files d'attente, pour pouvoir passer les contrôles à l'entrée du bâtiment, ce qui ne manque pas d'agacer certains et de critiquer l'organisation en plein contexte de pandémie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



