Selon l'observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France, celle-ci s'est améliorée en Île-de-France en 2021 mais pas encore assez pour correspondre aux critères de l'Organisation mondiale de la santé.

Les seuils de l'OMS sont toujours largement dépassées en Île-de-France. © AFP / Joel Saget

La qualité de l'air s'est améliorée en Ile-de-France en 2021, mais ses 12 millions d'habitants restent soumis à des niveaux de pollution supérieurs aux recommandations de l'OMS, avec des milliers de décès prématurés, indique mardi Airparif dans son bilan pour l'année précédente. La pollution de l'air est d'ailleurs à l'origine de "pathologies chroniques graves, en particulier des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers", rappelle l'organisme. Si la qualité de l'air s'est améliorée en Ile-de-France l'an dernier, "dans la poursuite des tendances observées ces dernières années" , "60.000 Franciliens sont toujours exposés à des concentrations dépassant la valeur limite réglementaire française et européenne pour le dioxyde d'azote (NO2), le long des grands axes de circulation" comme le périphérique et l'autoroute A1.

"Pour les particules PM10, un dépassement de la valeur limite est encore relevé pour moins d'un millier d'habitants" et les concentrations en dioxyde d'azote et en particules (PM10 et PM2.5) sont en recul comparé à 2019 et aux années précédentes, précise l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France. Cette tendance à la baisse est notamment liée au reflux des émissions causées par le chauffage résidentiel et le trafic routier, explique Airparif.

"La diminution de la pollution depuis plus de dix ans maintenant est expliquée par les actions réglementaires, mais aussi les initiatives locales des collectivités ou des acteurs économiques, des efforts sur le chauffage et une sensibilisation de la population. La contribution du trafic routier diminue mais on ne peut pas s'en satisfaire car c'est au bord des axes routiers qu'on a les niveaux de pollution les plus importants", explique d'ailleurs à France Inter Pierre Pernot, ingénieur chez Airparif.

Les indicateurs de l'OMS toujours "largement dépassés"

Comparé à 2020 en revanche, année particulière marquée par le Covid-19 et une baisse importante de la pollution lors des périodes de confinement, "les niveaux en NO2, PM10 et PM2.5 ont légèrement augmenté". En 2021, il y a eu 11 épisodes de pollution, dont 10 "pour les particules PM10 et un à cause de l'ozone (...) soit le nombre de journées de dépassement le plus bas depuis dix ans".

Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus strictes que la réglementation de l'Union européenne et durcies en 2021 pour prendre en compte les connaissances les plus récentes sur l'impact sanitaire de la pollution de l'air, sont "toujours largement dépassées pour l'ensemble des 12 millions d'habitants d'Île-de-France", avertit toutefois Airparif. C'est le cas "sur l'ensemble de la région pour les particules fines PM2,5 et pour l'ozone, pour 95% des habitants pour le dioxyde d'azote et pour 80% des habitants pour les particules PM10" . Respecter ces recommandations permettrait d'éviter 7.900 décès prématurés chaque année, estime Airparif, qui se base sur une étude qu'il a publiée début 2022 avec l'Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS).