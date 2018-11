Le Rhin à un niveau aussi bas en Allemagne, ce n'est pas une première. En revanche, que cela dure plusieurs mois, c'est exceptionnel ! Et tous les habitants de la vallée doivent s'adapter et faire face à cette situation responsable en partie de la baisse de la croissance allemande au troisième trimestre : -0,2%.

Duisbourg, plus grand port intérieur d'Europe, le niveau du Rhin affiche seulement 1,87 mètre contre 4 mètres habituellement © Radio France / Ludovic Piedtenu

Le cœur industriel de l'Allemagne bat au ralenti.

Le niveau d'eau de la Ruhr, de la Moselle et du Rhin est dramatiquement bas et cela dure depuis cet été. C'est un fait nouveau pour les habitants de ces länder allemands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat.

Au nord, à Duisbourg, là où la Ruhr rencontre le Rhin, on trouve le plus grand port intérieur d’Europe. Quelques péniches manœuvrent avec précaution. Un compteur affiche le niveau du Rhin : seulement 1 mètre 87.

Dans le port de Duisbourg, il n'est même plus possible de charger certaines barges tant le niveau de l'eau est bas © Radio France / Ludovic Piedtenu

C’est incroyable ! Normalement à cette époque, c’est le double, au moins 4 mètres ! On ne peut remplir nos barges qu’au quart de leur capacité. Les frais de transport explosent. On fait payer 5 à 6 fois plus cher. C’est beaucoup !

Roberto Spranzi est à la tête de la DTG, Deutsche Transport-Genossenschaft, la coopérative de transport fluvial numéro UN en Allemagne. Si cet affréteur se frotte les mains, les entreprises trinquent. 4 000€ de pertes par jour pour certaines. Pour éviter les poursuites de leurs clients, elles invoquent la force majeure. C'est le cas du géant de l'acier, ThyssenKrupp pour qui il est impossible de livrer à temps et en quantité suffisante.

Conséquence : le prix des matières premières flambe. Il n’y a plus d’essence dans certaines stations-service et quand il y en a, c’est 13 ou 14 centimes de plus le litre de diesel, par exemple. Alors que l'hiver approche, une question se pose, celle du bon acheminement du fioul ou de tout ce qui peut permettre de se chauffer. Et à quel prix ?

Un peu plus en amont, le niveau du Rhin est encore plus bas. A Cologne, 1 mètre 15 !

Avec un niveau d'eau d'1,15 mètre à Cologne, les bateaux de croisière touristique restent pour la plupart à quai © Radio France / Ludovic Piedtenu

Emely Camaggio garde le sourire. Sa compagnie de bateaux de croisière touristique "Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt" a fait le plein pendant cet été historiquement chaud. Tant pis si quelques-uns de ses 12 bateaux naviguent un peu moins aujourd’hui.

Ce n'est pas un problème parce que nous organisons toutes les fêtes et les soirées... à quai. Et si une croisière est annulée, dans cette situation, c'est un cas de force majeure, les clients comprennent.

Cologne : des croisières touristiques... à quai © Radio France / Ludovic Piedtenu

La navigation est risquée, une barge s’est échouée mardi 13 novembre au soir, faisant la une de la presse locale (photo ci-dessous), quand ce ne sont pas des bombes de la seconde guerre mondiale qui affleurent à la surface de l’eau ou un bateau qui a coulé il y a 123 ans, rapportait cet été l'hebdomadaire Der Spiegel dans cette vidéo.

Selon certains spécialistes, pour un retour à la normale, il faudrait qu’il pleuve sans arrêt pendant au moins quatre semaines, sur le sud-ouest de l'Allemagne et sur la Suisse. Les prévisions ne sont pas optimistes.