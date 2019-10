La série de reportages de la Terre au Carré s'arrête toute la semaine à Langouët, le village breton (presque) 100 % écolo. Ce village de 600 habitants a notamment fait l'actualité en mai dernier, à la suite d'un arrêté municipal pris pas le maire, limitant l'épandage de pesticides sur sa commune.

Panneaux à l'entrée du village de Langouët. Le maire veut interdire l’usage des produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations et des bâtiments de travail. © Radio France / Sandy Dauphin

A moins d'habiter dans une grotte vous avez forcément entendu parler de son maire Daniel Cueff ces dernières semaines.

Il défraie la chronique depuis qu'il a pris son arrêté anti-pesticides, un couloir sans traitement de 150 mètres entre les maisons et les champs. Cet arrêté a été suspendu. Le tribunal administratif de Rennes doit d'ailleurs se prononcer sur le fond de ce dossier lundi prochain, le 14 octobre.

Episode 1 : Tout commence à l'école

4 min Langouët, le village quasi 100% écolo... Par Sandy Dauphin

Thierry Le Duff, le cuisinier de l’école de Langouêt, la première cantine scolaire de France à proposer des repas 100% bio en 2004 © Radio France / Sandy Dauphin

La petite commune de Langouët de 602 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Rennes a entamé sa transition écologique bien avant toute cette attention médiatique, il y a 20 ans et tout a commencé à l'école.

L'école maternelle et primaire de Langouët, ses panneaux photovoltaïques, son système de récupération d'eau de pluie pour la chasse d'eau des toilettes, son intérieur tout en bois, son potager et surtout, la première cantine de France à passer au bio il y a 15 ans.