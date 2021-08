L’événement environnemental le plus important au monde

Congrès mondial de la nature © UICN

Ce Congrès sera le premier événement hybride, en présentiel et en virtuel, lié à l’environnement depuis le début de la pandémie, et permettra d'agir pour une reconstruction fondée sur la nature, pour le changement climatique et pour la biodiversité post-2020.

France Inter est partenaire du Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN et le ministère de la transition écologique pour le pavillon France, du 3 au 11 septembre prochain à Marseille.

►►► La Terre au carré de Mathieu Vidard sera en direct du congrès lundi 6 septembre de 14h à 15h et Camille Crosnier présentera sa chronique "Camille passe au vert" toute la semaine, elle aussi en direct du congrès .

Le Congrès de l’UICN réunira gouvernements, société civile, peuples autochtones, scientifiques et entreprises afin de stimuler les actions visant à répondre aux défis environnementaux et de durabilité les plus pressants de notre époque, y compris la phase de récupération post-pandémie COVID-19 et les crises de la biodiversité et climatique.

Le Congrès de l’UICN marquera une étape importante avant les conférences cruciales des Nations unies sur la biodiversité et le climat, à Kunming et à Glasgow, et guidera le développement de nouveaux objectifs et mesures pour un avenir durable et sain pour les personnes et la nature.

► Cet événement inclusif, qui offrira des possibilités de participation aussi bien présentielle que virtuelle, est organisé en quatre éléments principaux :

Le Forum, un marché de nouvelles idées, recherches et politiques en matière de conservation : 4-7 septembre 2021

Au cours du Forum, d’importantes annonces de l’UICN et de ses Membres sont attendues, notamment une mise à jour de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™.

Assemblée des membres de l’UICN, la plus grande plateforme démocratique de prise de décision environnementale au monde : 8-10 septembre 2021

Les plus de 1 400 organisations Membres de l’UICN prendront des décisions qui influenceront les politiques mondiales de conservation pour la prochaine décennie.

L’Exposition , où Membres et Commissions de l’UICN, entreprises, partenaires et universités disposeront de stands et organiseront des événements présentant leurs recherches et innovations : 4-9 septembre 2021

Espaces Générations Nature, engager le grand public dans la conservation : 4-11 septembre 2021

► Le 3 septembre, avant l’ouverture officielle du Congrès, un certain nombre de sommets indépendants auront lieu dans le cadre de l’événement :

Sommet des Chefs d’entreprise

Sommet des Peuples autochtones

Sommet sur l’Action locale

Sommet mondial de la jeunesse : résultats et perspectives d’avenir

► Parmi les intervenants principaux qui participeront au Congrès :

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Barbara Pompili, ministre de l’Environnement, France

ministre de l’Environnement, France Svenja Schulze , ministre de l’Environnement, Allemagne

, ministre de l’Environnement, Allemagne Frans Timmermanns, Vice-Président exécutif de la Commission européenne

Vice-Président exécutif de la Commission européenne Christine Lagarde , Présidente de la Banque centrale européenne

, Présidente de la Banque centrale européenne Inger Andersen, Directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement

Directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement Elizabeth Mrema, Secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique

Secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique Yannick Glemarec , Directeur exécutif du Fonds vert pour le climat

, Directeur exécutif du Fonds vert pour le climat Tom Friedman, éditorialiste au New York Times

éditorialiste au New York Times Bertrand Piccard, Explorateur, Fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse

Source Congrès mondial de la nature de l’UICN