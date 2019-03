Le Plastique, non merci !

France Inter et Konbini disent non au plastique ! Véritable fléau pour la nature et les océans… Un sixième continent de plastique a même été découvert ! Comment en est-on arrivé là ?

Le mercredi 27 mars, France Inter et Konbini proposent une journée spéciale, pour dresser un état des lieux et un tour d’horizon des initiatives, des bonnes pratiques à adopter… en France et dans le monde. Comment combattre cette pollution ? Le recyclage est-il efficace ? Quelles alternatives à ce matériau polluant ?

Les programmes de France Inter sont en grande partie dédiés à cette journée, tout comme l'ensemble des contenus - articles et vidéos - de Konbini.

► 6h20 > Lancement de la journée spéciale par Sandy Dauphin, journaliste à la rédaction

► 7h15 > Zoom de la rédaction : Comment la Corse gère ses déchets plastiques ? Reportage de Cécile Quilleret

► 7h20 > L’édito Carré de Mathieu Vidard

► 7h50 > L’invitée d’Alexandra Bensaid : Isabelle Autissier

► 18h > Un jour dans le monde : Un état sans plastique. Reportage en Inde de Sébastien Farcis

► 19h20 > Spécial Téléphone Sonne : Les bonnes pratiques pour vivre sans plastique

>>>>> A retrouver aussi tout au long de la journée, des reportages dans les différentes éditions de la rédaction

Sur franceinter.fr :

Des vidéos de Nicole Ferroni, Guillaume Meurice, Tanguy Pastureau, Valère Corréard de France Inter, un face caméra avec l’océanographe Jean-François Ghiglione et Roméo Elvis pour son combat Zéro déchet.

avec « les continents de plastique » Des reportages : Initiatives prises dans le monde pour bannir le plastique ; Comment réduire l’usage du plastique ; portrait d’une communauté minimaliste ; enquête sur les différents types de plastique ; etc.

Sur Konbini :

Papier crayon spécial d’ Isabelle Autissier , illustré par les dessins de Coco

Reportage exclusif : L’enfer du plastique au Bangladesh avec Hugo Clément

Reportage exclusif : Le Costa Rica au cœur du lancement du mouvement mondial #5mnbeachcleanup

Run eco team : organisation de plusieurs courses en France mercredi soir pour ramasser du plastique

Portfolio : VonWong de l'art photographique à partir de déchets plastique- Enquêtes et reportages

L'ensemble des éditions sur le Discover Snapchat et sur Instagram est consacré à cette journée

#leplastiquenonmerci