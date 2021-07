Le sport est menacé par le dérèglement climatique, prévient WWF dans son dernier rapport publié ce mardi 6 juillet. Selon l'ONG, si la Terre chauffait de deux degrés supplémentaires, les Français pourraient perdre 24 jours d'activité physique. Il va donc falloir que le monde du sport s'adapte.

Image d'illustration. © AFP / David Cliff

L'activité physique est, elle aussi, menacée par le réchauffement climatique. C'est l'une des conclusions d'un nouveau rapport rédigé par l'organisation non gouvernementale WWF et publié mardi 6 juillet 2021. Il y aura plus de vagues de chaleur, de jours de sécheresse, de pics de pollution à l'ozone... Selon ses estimations, les Français pourraient perdre 24 jours d'activité physique quand le thermomètre mondial aura grimpé de deux degrés.

Des équipements sportifs menacés

"Dans un monde avec 4 degrés de plus, les activités sportives ne ressembleront plus du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui, on perd plus de deux mois de pratique à cause de la chaleur", projette Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF France. "Un exemple, les clubs de voile situés en bord de mer. Il y en a un quart qui seront relocalisés, parce qu'ils seront sous l'eau. Les activités d'hiver auront quasiment disparu dans les Pyrénées, aux alentours de 1500 mètres. Les terrains de foot seront secs tout l'été s'ils ne sont pas irrigués."

Même si le scénario du pire, un monde à 4 degrés à la fin du siècle, est évité, le monde du sport doit tout de même s'adapter. Nous sommes déjà à 1,1 degré par rapport à l'ère préindustrielle. "Courir en plein été, en plein soleil, cela va devenir de plus en plus difficile", poursuit Arnaud Gauffier. "Toutes les salles de sport en France sont très peu climatisées, et absolument pas adaptées." Le premier test grandeur nature, ce sera pour les Jeux olympiques de 2024 : la France a promis d'aligner ces JO sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.