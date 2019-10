Sur les territoires insulaires la gestion durable des ressources apparaît comme une évidence car l'espace naturel, l'eau, les terres agricoles et l'énergie sont limités. Et si les îles, étaient des espaces d'expérimentations pour des questions qui à terme se poseront aussi sur le continent ?

Episode 1 : Groix valorise ses déchets sur place

Jusqu'au début des années 1990 à Groix comme dans toutes les îles les poubelles étaient jetées à la mer. Aujourd'hui les choses ont bien changé et les groisillons mettent un point d'honneur à trier méticuleusement leurs poubelles. Ils ont même une poubelle dite bio et ils ont ouvert une ressourcerie associative qui rencontre un franc succès, la "Modern Strouilh", "Strouilh" étant décharge en breton.

"Modern Strouilh" la ressourcerie qui réemploie et recycle © Radio France / Morgan Large

Jusqu'en 1990, les habitants de l'ïle de Groix déversaient leur déchets depuis les falaises. © Radio France / Morgan Large

Episode 2 : Ouessant tourne la page des énergies fossiles et passe au vert

Au large des côtes du Finistère, l'île d'Ouessant veut tourner la page de l'électricité produite par du fioul et se lance dans un projet de ferme énergétique en se servant de l'éolien, du solaire et de l'hydrolien. Les sites d'implantation d'hydroliennes sont rares en France mais le Fromveur courant très puissant qui passe entre Molène et Ouessant est une opportunité pour produire de l'énergie.

Bateau norvegien déposant l'hydrolienne de 300 tonnes à 55m de profondeur avec une extrême précision, où le courant Fromveur est fort. © Radio France / Morgan Large

Episode 3 : Arz des paysans luttent contre l’érosion

L'île d'Arz semble à l'abri dans le golfe du Morbihan mais sa taille, son aspect très plat et la montée de la mer l'expose à une érosion qui à terme pourrait lors d’événements climatiques exceptionnels associés à des grandes marées la diviser en cinq archipels. Rencontre avec les paysans de l'île qui ont décidé de planter des arbres.

Sur l'île d'Arz on plante des arbres pour faire face à l'érosion des sols © Radio France / Morgan Large

Episode 4 : Hoedic la goutte d’eau au milieu de l'océan

L'île de Hoedic est située au sud du Morbihan à 1h15 de la côte. L'or noir à Hoedic c'est l'eau, pas d'eau, pas de vie, et pourtant il n'y a pas de cours d'eau sur l'île, l'eau des îliens provient d'une nappe phréatique d'eau douce qui repose sur de l'eau salée. Un équilibre fragile que gèrent bien les îliens qui connaissent la valeur de l'eau mais les étés de plus en plus secs et le ballet des touristes auront-ils raison de l'autonomie en eau potable de l’île.

Puit traditionnel de l'île © Radio France / Morgan Large

