Après les records de chaleur en début de semaine, l'ouest du Canada doit faire face à de gigantesques incendies. Encerclée par les flammes, les habitants de Lytton ont même dû fuir leur ville.

Le panache de fumée du feu de forêt, près du lac McKinley et à environ 35 kilomètres à l'est de Horsefly, en Colombie-Britannique, le 30 juin 2021. © AFP / Wildfire Service

Près de 500 morts, des habitants qui suffoquent, et des flammes qui dévorent la forêt. En plus des records de température en début de semaine et la chaleur insoutenable au Canada, près de 50°C, des incendies se propagent à toute vitesse, notamment en Colombie-Britannique. Comme dans la région du lac Sparks. Plusieurs centaines d'hectares ont brûlé.

Le feu de forêt de Sparks Lake, en Colombie-Britannique, vu du ciel le 29 juin 2021. Plusieurs incendies ont éclaté en Colombie-Britannique. © AFP / BC Wildfire Service

Selon ce compte Twitter spécialisé dans la météo, au moins trois incendies se sont déclarés dans le forêt.

La fumée de l'incendie ressemble a un nuage nucléaire :

À Lytton, ce village de la Colombie-Britannique devenu célèbre aprèsavoir explosé les records de chaleur trois jours de suite, les flammes se propagent. Comme le raconte Radio Canada, les 250 habitants ont du évacuer leurs maisons. En début de semaine, le thermomètre a grimpé jusqu'à 49,6°.

Un habitant filme depuis sa voiture son départ de la ville de Lytton au Canada. / 2 Rivers Remix Society/Vimeo

"C'est terrible. Toute la ville est en feu", raconte le maire de Lytton Jan Polderman à CBC News,"il a fallu environ 15 minutes entre les premiers signes de fumée avant qu'il ne soit partout." Il décrit des flammes de trois à quatre mètres de haut.

Un habitant filme depuis sa voiture son départ de la ville de Lytton au Canada. / (2 Rivers Remix Society/Vimeo)

Un habitant filme son départ en voiture de la ville de Lytton, en proie aux flammes. / 2 Rivers Remix Society/Vimeo

Voici la vidéo complète :

Pour comprendre à quelle vitesse ce sont développés les incendies dans le région de Lytton, voici une vue sur 12 heures de la progression des flammes.

Les animaux ressentent également ces très fortes chaleurs. Une famille d'ours cherche ici à se rafraichir dans une piscine.