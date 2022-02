La revue scientifique Nature Communications vient de publier une étude qui affirme que les précipitations record enregistrées à l'été 2020 en Chine sont liées à une forte baisse des émissions d'aérosols dans l'atmosphère, en plus de phénomènes météorologiques régionaux.

La Chine a été frappée par de très fortes intempéries à l'été 2020 © AFP / Tetsu Joko / Yomiuri

A l’été 2020, la Chine a été frappée par des pluies diluviennes, jamais vues depuis 60 ans : la rivière Yangtze a connu ses plus fortes précipitations depuis 1961 (+79% en juin 2020 par rapport à la moyenne des 41 dernières années). Des centaines de personnes sont mortes dans les intempéries, et des millions d’autres ont dû être évacuées dans ce qui est l’une des régions les plus peuplées et les plus urbanisées du monde.

Un peu moins de deux ans plus tard, une étude menée par un groupe de chercheurs chinois et publiée vendredi dans la prestigieuse revue Nature Communications, donne une piste d’explication. La pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde a, par ses conséquences indirectes, permis ces intempéries : "L’activité humaine ayant été perturbée, des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols dans l’atmosphère ont pu affecter les précipitations par bien des aspects", peut-on lire dans l’étude.

Phénomènes météo et activité humaine

Ces phénomènes extrêmes ont évidemment une première explication purement météorologique, en particulier liée à l’impact particulièrement fort en 2019 du dipôle de l’océan Indien (DOI), aussi connu sous le nom de El Nino indien. Le DOI est un phénomène d’oscillation des températures à la surface de la mer : alternativement, la partie ouest de l’océan indien devient plus chaude que sa partie est, et inversement - le tout de façon irrégulière. Ces différences de température à la surface de l’eau ont un impact, plus ou moins fort selon l’écart constaté, sur d’autres phénomènes météo (la mousson en Inde par exemple).

Mais, ce que montre l’étude publiée dans Nature, c’est que la paralysie de l’activité humaine liée à la pandémie a aussi joué un rôle clé : à partir de février 2020, le confinement et l’arrêt de l’économie ont entraîné une chute brutale des rejets de polluants et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère : -48% pour le dioxyde d’azote rejeté par les usines, les centrales à charbon et les voitures, et -12% pour le CO2.

Manipulations volontaires

Les chercheurs chinois estiment que cette réduction a contribué pour un tiers aux pluies diluviennes, car les aérosols (mico-particules) peuvent impacter les nuages, les pluies ou le cycle hydraulique : ces 40 dernières années, c’était l’exact effet inverse qui avait été observé dans l’Est de la Chine, les pluies ont diminué dans cette région, en raison notamment de l’augmentation des aérosols, autrement dit de la pollution.

L’étude montre les effets involontaires de l’activité humaine sur la météo… un résultat d’autant plus paradoxal que la Chine développe un programme pour contrôler la pluie et le beau temps. En 2020, le pays avait dévoilé son "système de modification météorologique" capable de produire de la pluie ou de la neige sur une zone de plus de 5,5 millions de kilomètres carrés. La Chine maîtrise déjà des techniques "d’ensemencement" des nuages, consistant à disperser des particules d’iodure d’argent et d’azote liquide dans le ciel pour faire pleuvoir et dégager le ciel avant des moments importants (cérémonie d’ouverture des JO, réunions du PCC, etc.).