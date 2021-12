L'archéologue, spécialiste de l'Amazonie, Stéphen Rostain voyage sur les traces des civilisations indigènes de ce paradis terrestre. Au micro de Daniel Fiévet, il revient sur ce rapport durable que les Amérindiens ont toujours entretenu avec leur environnement, gage précieux pour la survie de leur espace naturel.

Après avoir parcouru toute une partie de sa vie les neuf pays qui bordent l'Amazonie, l'archéologue souligne, dans "Le temps d'un bivouac", que loin d'être une forêt restée vierge et sauvage, l'Amazonie a été continuellement façonnée par les peuples indigènes au fil du temps. Grâce à des découvertes récentes à l'appui, il raconte comment les grandes civilisations et leurs héritiers ont prospéré sur ces terres et ont toujours contribué à transformer durablement cet environnement. Un rapport tout à fait naturel avec leur milieu sur lequel il est essentiel de méditer d'après lui.

Une diversité humaine, végétale et surtout naturelle millénaire

Alors que l'on a longtemps pensé que les Amérindiens avaient très peu touché cette forêt, d'où un mode de vie cantonné à des pratiques considérées comme primitives, ce sont pourtant aujourd'hui 16 000 espèces d'arbres qui s'épanouissent en Amazonie. Cette énorme diversité végétale est le produit des Amazoniens puisque depuis des millénaires, ils ont toujours su faire fructifier cette terre, en l'aménageant et la cultivant à leur manière :

De véritables villes forestières durables

On a longtemps ignoré ces civilisations alors qu'elles ont élaboré de véritables villes forestières que l'on se représente vierge, primitives et barbares, alors qu'elles sont au contraire des sociétés foisonnantes où la seule technique repose sur des pratiques naturelles. Les archéologues ont retrouvé leurs traces grâce des géoglyphes, des structures géométriques carrées ou rondes qui apparaissent et modèlent toujours le paysage :

SR : "Petit à petit, les fouilles ont montré qu'en réalité, il y avait des grands villages et une grande démographie depuis l'époque des grands conquistadors et la descente du fleuve Amazone par Francisco de Orrellanna en 1541, qui l'avait déjà attesté.

Dans la forêt guyanaise notamment avec la découverte de milliers de buttes, de petits tertres de 1 à 4 m de hauteur, dans les marais, qui loin d'être de simples phénomènes naturels rendent compte de vestiges d'agriculture ancienne précolombienne. Preuve que les peuples installés y étaient nombreux et avaient mis au point des systèmes naturels ingénieux pour y gérer l'eau.

Les Amérindiens d'Amazonie ont une manière d'interagir avec la nature qui favorise la résilience et la discrétion avec le milieu naturel

Le chercheur affirme qu'il y a une pollution fertile involontaire qui a permis d'établir des cultures depuis 13 000 ans en Amazonie comme dans la Terre noire, située dans un milieu pauvre et acide :

SR : "c'est un milieu caractéristique de la plupart des sols amazoniens. Une terre extrêmement fertile, qui résulte d'une occupation très dense et très longue via des villages amérindiens successifs. On y a rejeté du charbon, des débris, de l'alimentation, des ossements qui ont naturellement pollué et transformé cette terre mais en la fertilisant davantage !"

Les Amérindiens favorisent la biodiversité de leur propre milieu naturel

L'archéologue considère que, aujourd'hui, la forêt amazonienne reste pour beaucoup le produit de ces traces des occupations passées. Tout se passe comme si leur activité avait eu un effet bénéfique sur la biodiversité :

SR : "Et sur de nombreux endroits en Amazonie car ils cultivent toutes sortes de plantes. Pendant des millénaires, les Amazoniens ont transplanté des espèces sélectionnées. Ils ont énormément transformé la forêt, ont disséminé de nombreux restes végétaux qui a permis toute une diversité d'arbres et de plantes comestibles.

Les Amérindiens sont des créateurs de biodiversité pour qui nourrir la terre n'a aucune valeur marchande

Les peuples indigènes voient une continuité entre les êtres humains, les plantes, les animaux, les esprits, les cascades, les montagnes…. Tous sont considérés comme appartenant au monde des vivants. Les Amérindiens favorisent la biodiversité, mais aussi la résilience face à la nature".

Derrière eux, ils ne laissent pas un champ de ruines, mais une forêt saine

