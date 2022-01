Le service européen Copernicus pour le changement climatique (C3S) rend ses conclusions sur l’année 2021, encore une fois marquée par l’aggravation du changement climatique sur le continent.

Un couple prend une photo d'un thermomètre à Cordoba en Espagne le 13 août 2021. © AFP / Jorge Guerrero

L'année 2021 se place comme la cinquième année la plus chaude de l’histoire jamais enregistrée. Surtout, les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, d’après le Service Copernicus pour le changement climatique. C’est en résumé ce qui ressort du dernier rapport du CAMS publié lundi. Il montre comment les objectifs de l'accord de Paris de 2015 semblent s'éloigner. Ceux-ci visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement mondial à +2°C, voire +1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

Les prédictions l'ONU validée

Les sept dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées, peut-on lire dans la rapport, qui confirme les prévisions de l'ONU évoquées lors la COP26 en Ecosse. "Les températures des 30 dernières années (1991-2020) sont proches de 0,9 °C au-dessus du niveau préindustriel" précise le rapport. Les régions où les températures sont le plus au-dessus de la moyenne vont de la côte ouest des Etats-Unis et du Canada au nord-est du Canada et du Groënland. Une grande partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est également concernée.

Température de l'air à une hauteur de deux mètres pour 2021, indiquée par rapport à sa moyenne 1991-2020. / C3S

"Il s'agit d'un rappel brutal de la nécessité pour nous de changer, de prendre des mesures efficaces et décisives pour aller vers une société durable et de travailler à réduire les émissions de carbone", a souligné Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus.

2021 cinquième année la plus chaude enregistrée

Si 2021 n'a été "que" la cinquième plus chaude jamais enregistrée, elle a subi les effets dévastateurs du changement climatique : canicules exceptionnelles et meurtrières en Amérique du Nord et en Europe du Sud, incendies ravageurs au Canada ou en Sibérie, vague de froid spectaculaire dans le centre des Etats-Unis ou précipitations extrêmes en Chine et en Europe de l'Ouest.

D’après le CAMS, en 2021 "l'Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré", devant les années 2010 et 2018. En Sicile, le thermomètre a affiché 48,8°C, du jamais vu. L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) doit encore valider ce relevé. Ces fortes chaleurs ont provoqué des incendies dans les pays de l’arc méditerranéen, notamment en Turquie, en Grèce, au Portugal, en Albanie, en Macédoine du Nord, en Algérie et en Tunisie.

Les niveaux de méthane et de C02 flambent

Conséquence de ces incendies : une dégradation de la qualité de l'air. Le deuxième plus grand incendie enregistré dans l'histoire de la Californie, le Dixie Fire, a touché des milliers d'habitants, mais pas seulement. La qualité de l'air a été impactée dans tout une partie du pays. "Les particules et autres polluants pyrogéniques émis par les incendies ont été transportés vers l'est", explique l’observatoire Copernicus. Jamais depuis les relevés débutés en 2003, l'Amérique du Nord avait connu autant de quantité d'émissions de carbone rejetés.

"Les concentrations de dioxyde de carbone et de méthane continuent d'augmenter d'année en année et sans signes de ralentissement. Ces gaz à effet de serre sont les principaux moteurs du changement climatique", regrette Vincent-Henri Peuch, le directeur du Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS).

Plus d’efforts pour lutter "contre la catastrophe climatique"

L’Amérique du Nord a également été confrontée à des anomalies climatiques. En juin, un "dôme de chaleur" s’est installé au-dessus de l’ouest du Canada, un phénomène habituellement observé dans des zones désertiques comme le Sahara. Si on compare par rapport au passé, "la température annuelle moyenne a été supérieure de 0,3 °C à la période de référence 1991-2020 et de 1,1 à 1,2 °C au niveau préindustriel de 1850-1900."

"Ce n'est qu'avec des efforts déterminés, étayés par des données d'observation, que nous pourrons faire une réelle différence dans notre lutte contre la catastrophe climatique", conclut Vincent-Henri Peuch, le directeur du CAMS.