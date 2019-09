Cette semaine Célia Quilleret s'intéresse à ces villes ou territoires qui chassent le CO2 à tout prix, ils veulent être neutres en carbone, à l'horizon 2030 ou 2040. La semaine dernière au sommet de l'ONU, plus de soixante Etats se sont eux-aussi engagés à atteindre cette neutralité carbone.

Etre neutre en carbone ce n'est pas supprimer totalement ses émissions de CO2, ce serait impossible pour une ville moyenne, mais c'est être capable d'absorber dans le sol, les forêts ou les points d'eau l'ensemble de ces dépenses de gaz à effet de serre. Autrement dit, il faut équilibrer les plus et les moins et donc limiter ses émissions de CO2 en fonction de ses capacités de stockage, facile à dire, moins à réaliser.

Episode #1 : "Des marais magiques pour le climat"

Le marais de Tasdon est situé à 10 minutes à pied du Vieux port de La Rochelle. C'est un marais potentiellement magique pour absorber les émissions de Co2. © Radio France / Célia Quilleret

La ville de La Rochelle, en Charente-Maritime fait partie des villes exemplaire en zéro carbone.

La Rochelle vise la neutralité carbone en 2040, elle développe des transports propres, des bâtiments économes en énergie pour réduire ses dépenses et en même temps elle mise sur ses marais, longtemps décriés, recouverts même parfois. Ces marais, retiennent aujourd'hui l'attention de la ville car ils sont magiques pour le climat, la ville s'engage donc à restaurer le Marais de Tasdon et à l'étudier de plus près pour mieux comprendre ses capacités de stockage et savoir comment les restaurer au mieux.

Ici Christine Dupuy professeur à l'université de La Rochelle et Hélène Rouquette directrice "Nature et paysages" à la ville de La Rochelle. © Radio France / Célia Quilleret

