La végétation aux sommets des Alpes a augmenté dans près de 80% des zones observées au-dessus de 1700 mètres d'altitude, d’après des chercheurs suisses. Ils publient une étude dans la revue Science.

Dans le massif du Mont-Blanc, en août 2012. © Maxppp / Jean-Marc Lallemand

Les paysages en montagne changent et en voici la preuve, si notre œil ne suffisait pas. Une étude des universités de Lausanne et de Bâle, parue jeudi dans la revue Science, révèle la propagation de la végétation dans les Alpes grâce à des images satellites prises entre 1984 et 2021, soit un intervalle de 38 ans. Le chaîne de montagne verdit, et le manteau neigeux se défrise. En cause : la hausse des températures liée au changement climatique. "L'échelle du changement s'avère absolument massive dans les Alpes", souligne la chercheuse Sabine Rumpf. D’autant plus que les zones de montagnes sont très sensibles au changement climatique : elles se réchauffent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Des sommets de plus en plus verts

Les chercheurs ont analysé toutes les régions alpines au-dessus de 1.700 mètres d’altitude, pour ne pas étudier les zones utilisées pour l’agriculture, et exclu les glaciers et les forêts. En montagne, un cercle vicieux est enclenché : "Des montagnes plus vertes reflètent moins les rayons du soleil et conduisent donc à un réchauffement supplémentaire - et, à son tour, à un rétrécissement supplémentaire du manteau neigeux", précise Sabine Rumpf, professeur à l’université de Bâle et auteur de l’étude.

En clair, la neige réfléchit environ 90% des radiations solaires, la végétation elle en absorbe bien davantage, et les renvoie ensuite sous forme de chaleur. Ce qui en retour accélère le réchauffement, et donc la fonte des neiges et l'augmentation de la végétation. Avec leur étude, les chercheurs concluent que, sur près de 10% de la surface observée, il n’y avait plus de neige en été en 2021, alors qu’elle était présente au début des prises de vues en 1984.

Une carte de SwissTopo permet de visualiser l'évolution des Alpes entre 1984 et 2021 : Cliquez ici

Des espèces de plantes "en concurrence"

L’autre conclusion édifiante de l’étude est le recul de la neige au profit de la végétation. Les montagnes deviennent vertes et les images satellites le prouvent. La végétation a progressé dans 77% de la zone observée. Ils arrivent à ce chiffre grâce à l’analyse des longueurs d'ondes permettant de détecter la quantité de chlorophylle présente.

La végétation colonise petit à petit les sommets alpins et ce n’est pas bon pour toutes les plantes qui y vivent. "La biodiversité unique des Alpes est donc soumise à une pression considérable", affirme la professeure Sabine Rumpf. Des plantes provenant des basses altitudes pourraient migrer et pousser plus haut sur la montagne, et menacer les plantes alpines, plus fragiles. "Les plantes alpines sont adaptées aux conditions difficiles, mais elles ne sont pas très compétitives", ajoute Sabine Rumpf.

Les Alpes, le château d’eau de l’Europe

"Les résultats montrent à quel point les paysages sont en train de changer à cause du changement climatique", réagit Antoine Guisan, auteur de l’étude et professeur d’histoire-géographie, interrogé par la RTS. Cette diminution de la neige en altitude peut avoir des conséquences, et pas seulement écologiques : "Le tourisme va être affecté de plusieurs manière. Si la végétation verdit, les pâturages ou les régions alpines se font progressivement envahir par des buissons, des arbres, peut-être la forêt à long terme jusqu’en haut des montagnes, ça va changer l’esthétique du paysage et peut-être rendre ces paysages moins attractifs pour les touristes qui viendraient de l’étranger et qui souhaiteraient voir de la neige éternelle, des glaciers et qui verront de la forêt."

Encore plus concret, le réchauffement climatique entraine la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol, ce qui favorise les glissements de terrain, les éboulements et les coulées de boue.

Antoine Guisan rappelle également à la RTS que "les montagnes sont aussi des châteaux d’eau. On aura peut-être des problèmes de gestion, d’approvisionnement en eau et rendre notre pays moins attractif." Une grande partie de l'eau potable provient de la fonte des neiges, souligne l'étude. Si l'eau n'est pas stockée sous forme de neige, elle disparaît plus vite via les rivières.