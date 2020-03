Retour sur le neuvième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima – suite au tremblement de terre et au tsunami du 11 mars 2011. Aujourd'hui, à Fukushima, les autorités encouragent le retour des réfugiés, sans trop de succès.

Neuf ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima : retour à la normale vers un avenir radieux ? © Radio France / Giv Anquetil

Episode 1 : radioactivité, retour à l'anormal

Le restaurant "Atom Sushi", à Tomyoka, un an après la réouverture du village, n'a lui toujours pas réouvert. © Radio France / Giv Anquetil

Les travaux de décontamination dureront plus de 40 ans mais autour de la centrale, la zone d’exclusion ne fait « plus que » 341 km², et les routes et villages autrefois condamnés sont rouverts les uns après les autres par les autorités - soucieuses d’un retour à la normale.

Partout dans la ville de Fukushima à 80km de la centrale on essaie de faire oublier les mauvais souvenirs et de faire revenir les touristes. © Radio France / Giv Anquetil

Sauf que des villages comme Iitate à une cinquantaine de kilomètres de la centrale restent encore désespérément vides.

Dans la campagne près de IItate, des bornes de mesure de radioactivité sont présentes partout dans le paysage en microsieverts par heure. © Radio France / Giv Anquetil

Comment y vit-ont ? La sociologue Cécile Asanuma-Brice retourne dans la zone tous les mois depuis neuf ans. Ito-san parcourt la région avec compteur Geiger et dosimètre en bandoulière. Car dès que l’on s’éloigne des grands axes, l’avenir paraît soudain moins radieux.

Nobuyoshi Ito est retourné vivre dans la zone auparavant évacuée et collecte les données sur la contamination de l'environnement © Radio France / Giv Anquetil