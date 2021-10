Le gestionnaire du réseau électrique RTE vient de publier son rapport de 600 pages. Il se projette dans l’avenir du système électrique français. Pour les experts, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires a des avantages économiques, mais l’énergie renouvelable est indispensable.

La centrale nucléaire de Cruas-Meysse au bord du Rhône en Ardèche, le 7 avril 2011. © AFP / Philippe Desmazes

Quelle énergie dans trente ans ? Que faire des vieilles centrales nucléaires, dont la plupart ont plus de 30 ans ? Le gouvernement va-t-il les fermer ou en construire de nouvelles ? Dans quelle mesure les énergies renouvelables doivent-elles être développées ? Le gestionnaire national du Réseau de transport d’électricité (RTE) a présenté sa grande étude ce lundi 25 octobre. Elle vise à orienter la stratégie à venir en matière d’énergie, pour lutter contre le changement climatique.

Le pavé fait 600 pages. Deux ans de travaux, une quarantaine de réunions techniques, neuf groupes de travail ont débattu sur les trajectoires. Une grande consultation a permis de récolter 4000 contributions. Le résultat : six scénarios avec un objectif commun, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. À six mois de l’élection présidentielle, l’Élysée doit se baser sur cette étude avant de se prononcer sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le détail des six scénarios

L’enjeu est de se passer des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon, qui représentent 63% de la production d’énergie en France. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 30 ans, il faut donc faire de l’électricité la principale source d’énergie, avec une augmentation de la production de +35%. "Il y a urgence à se mobiliser" clame lors de la présentation de l’étude Xavier Piechaczyk, le président du directoire, qui a ensuite présenté les six scénarios pour mener à bien les objectifs fixés.

1 - Scénario M0 : Exit le nucléaire et fort développement du solaire

D’ici 2050, il n’y aura plus aucun réacteur en activité sur le territoire d’après ce scénario, pas non plus de nouveaux chantiers. Ici, le nucléaire ne produit plus du tout d’électricité. "Les rythmes de développement du photovoltaïque, de l’éolien et des énergies marines sont poussés à leur maximum." L’énergie solaire est multipliée par 21 et représente 36% de la production d’électricité en 2050, et l’éolien terrestre est multiplié par quatre.

2 - Scénario M1 : 87% de l’électricité produite avec de l’énergie renouvelable

Ce scénario repose largement sur l’énergie solaire (36%). "Cet essor sous-tend une mobilisation forte des acteurs locaux participatifs et des collectivités locales" écrit le rapport. "Il faut accélérer la cadence de manière très forte pour l’installation des renouvelables et construire avec la même vitesse que nos voisins les plus dynamiques, l’Allemagne et le Royaume-Uni." En 2050, une maison sur deux qui possède un panneau solaire produit une partie de l’électricité qu’elle consomme.

3 - Scénario M23 : Des grands parcs éoliens

Comme pour le scénario M1, celui-ci comprend 87% d’électricité produite grâce à des énergies renouvelables, avec de grands parcs éoliens en mer et à terre, mais aussi photovoltaïques. La recherche d’économie d’échelle permet de diminuer le cout du scénario.

Les trois scénarios suivants simulent quant à eux la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui "constitue un défi industriel" écrit RTE.

4 - Scénario N1 : Construction de nouveaux réacteurs

Entre 2035 et 2045, six nouveaux réacteurs seront construits, suivis "d’une paire tous les cinq ans" selon RTE. Dans ce scénario, la part du nucléaire est de 26%. Le "développement des énergies renouvelables à un rythme soutenu" permet "de compenser le déclassement des réacteurs de deuxième génération".

5 - Scénario N2 : 14 nouveaux EPR construits

La part de l’électricité produite par des réacteurs nucléaires continue de progresser. Elle représente 36% à l’horizon 2050. Selon RTE, il faudra construire 14 nouveaux EPR. Deux réacteurs seront mis en marche tous les trois ans à partir de 2035.

6 - Scénario N03 : La moitié de nucléaire

Il s’agit du scénario le plus "nucléarisé". 50% de l’électricité produite en 2050 l’est grâce à une centrale nucléaire (67% en 2020). L’autre moitié est issue de l’énergie renouvelable, avec 70 GW d’énergie solaire (photovoltaïque) et 65 GW d’éolien terrestre et d’éolien en mer. Dans ce scénario, la durée de vie de plusieurs réacteurs sera prolongée, parfois au-delà de 60 ans. 14 EPR seront construits, mais aussi des plus petits réacteurs, les SMR, vanté par Emmanuel Macron lors de l’annonce de son plan d’investissement France 2030.

"Un tel scénario impliquerait de s’assurer suffisamment tôt de la faisabilité d’un fonctionnement au-delà de 60 ans. Il nécessite de manière générale un effort de recherche et développement global sur la filière nucléaire, depuis la conception des nouveaux réacteurs jusqu’aux technologies permettant de « fermer le cycle »."

Quel est le prix de ces stratégies ?

"Construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique" expliquent les auteurs du rapport. "Les scénarios comprenant de nouveaux réacteurs nucléaires apparaissent plus compétitifs." Les scénarios avec des énergies renouvelables sont eux plus chers, et les investissements sont plus importants.

D’après le graphique dessiné par RTE, il y a un écart de dix milliards d’euros par an entre le scénario comprenant la construction de nouveaux réacteurs (N2) et le scénario M23, où la part des énergies renouvelables est de 87% dans la production d’électricité.

La différence s’accentue encore quand on compare les deux scénarios les plus opposés, à l’horizon 2060. Il y a un fossé de près de 20 milliards d’euros par an. Le mix énergétique M0 (13% nucléaire, 87% d'énergie renouvelable) couterait 77 milliards d’euros par an, quand le scénario N03, le plus nucléarisé, s’élève à 59 milliards d’euros.

La raison : le solaire ou l'éolien nécessitent des investissements plus importants pour les réseaux électriques -car ils sont plus éparpillés- et pour la flexibilité. Ils ne produisent pas en permanence, par manque de soleil ou de vent. Pourtant, les coûts des renouvelables ont fortement baissé.

Un rapport dans les mains du président

RTE ne fait que de détailler son rapport, sans interpréter ni trancher pour un scénario ou l’autre. La balle est dans le camp des politiques. "Quel que ce soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser", peut-on lire dans le rapport, qui précise : "La neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables." Les experts indiquent d’une certaine manière le chemin à prendre et ajoutent que "se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques".

Le rapport rappelle également que le développement de l’éolien et des panneaux photovoltaïques est parfois mal reçu par la population qui vit autour : "Les scénarios avec construction de nouveaux réacteurs nucléaires conduisent à une moindre occupation de l’espace puisque les nouveaux réacteurs seraient a priori construits sur ou contigus aux sites existants."

"Ces constats de moindre occupation spatiale par le nucléaire ne doivent toutefois pas occulter les débats d’acceptabilité que ces nouvelles installations ne manqueront pas de provoquer, doublés d’une mise en avant du risque d’accident."

Il y a un peu moins de 10 000 éoliennes en France aujourd’hui. Dans le scénario qui laisse une plus grand part au développement du nucléaire, le N03, la France pourrait en compter à l’horizon 2050 entre 15 000 et 20 000, et jusqu’à 35 000 dans un autre cas.