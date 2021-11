Olma, saison 2

Deuxième saison des aventures d’Olma, série de podcasts produit par France inter et la Cité des Sciences et de l’Industrie à destination des jeunes de 8 à 12 ans.

La forêt tropicale du bassin du Congo © Getty

Après une saison au Svalbard, c’est en Afrique que nous retrouvons Mathieu, Philippine et Olma pour une toute nouvelle mission… « l’opération Canopée ».

C’est au cœur de la forêt tropicale du bassin du Congo, menacée par la déforestation, que nos héros vont accueillir les scientifiques venus transmettre les connaissances qui permettront à Olma de sauver la forêt.

Au programme : une mission pleine de rebondissements, la découverte de cette incroyable partie de l’Afrique, des rencontres, et plein d’informations scientifiques sur les arbres, la forêt, les grands singes, l’histoire de l’homme…

« Olma : L’Opération Canopée, c’est une mission en plein milieu de la forêt du Congo…

Avec Mathieu, on vit dans un arbre, le plus haut et le plus vieux de toute la forêt.

On est dans une des plus grandes forêts du monde… Avec des gorilles, des chimpanzés et des milliers d’espèces végétales ! On vit dans un trésor, mais un trésor en danger… Parce que la forêt est détruite tous les jours un peu plus par des gens qui veulent la vendre !

Mathieu, à Olma : Alors qu’est-ce qu’on peut faire ?

Olma : Alors on reçoit des scientifiques qui viennent m’apprendre des choses… Sur les arbres, sur les grands singes, sur l’espèce humaine ! Et tout ce que j’apprends, je le transforme en énergie pour sauver l’incroyable forêt du Congo… »

L'équipe

Conception / écriture : Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber

Voix Olma: Emilie Blon-Metzinger

Réalisation : Gaëtan Kolly

Sound Design : Hervé Bouley

Illustration : Julien Mougnon

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie

