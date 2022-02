En 2021, 21 foyers-témoins ont participé à une opération menée par l'Ademe, l'agence de l'environnement : ils ont recensé les objets qu'ils possédaient pour offrir une seconde vie à ceux dont ils n'avaient plus besoin. Résultat : outre la prise de conscience, ils ont réussi à libérer jusqu'à 60% de leur espace de vie.

Les ressourceries ou recycleries peuvent accueillir des vêtements qui ne sont plus portés © AFP / Amaury Cornu / Hans Lucas

C'est une opération originale qui a été menée par l'Ademe, l'agence de la transition énergétique, depuis avril 2021 : 21 foyers-témoins ont été sélectionnés pour une vaste opération d'inventaire et de désencombrement de tout ce qui était dans leurs foyers (répartis en six catégories : les vêtements et chaussures, les meubles, les objets de bricolage, les jeux et jouets, les équipements sportifs et les objets électriques). Ce mardi, les premiers résultats de cette opération sont dévoilés.

Sous-estimation du nombre d'objets possédés

Et il en ressort, avant tout, que le nombre d'objets que possèdent les foyers est nettement sous-estimé par ceux-ci : entre l'estimation et les chiffres réels, il y a un écart considérable. Par exemple, les Français sondés pensaient posséder (en moyenne) 34 appareils électriques dans leur foyer. Ils en avaient en réalité... 99, dont 6 n'avaient jamais été utilisés. Même chose pour les chaussures, avec une estimation de 16 par personne… pour une moyenne réelle de 29 par personne - l’Ademe précise par ailleurs que les écarts sur certains types d’objets sont considérables entre les 21 foyers du panel, avec de 11 à 84 paires de chaussures pour les femmes (9 à 32 pour les hommes), ou de 4 à 28 écrans par foyer.

Mais au-delà de cette étape de recensement, le véritable objectif de l’opération était d’étudier les pratiques liées au désencombrement des foyers. Aidés par des "home-organisers", experts du tri et du rangement, les 21 foyers sélectionnés ont pu trier leurs objets, et déterminer ce qu’ils allaient garder et ce dont ils allaient se débarrasser, en sélectionnant quelle "seconde vie" ils allaient leur donner : vendre, donner, réparer, recycler, etc.

Plus d'un tiers des vêtements donnés ou vendus

Au final, les foyers se sont séparés en moyenne de 31% de leurs objets (toutes catégories confondues), et, plus impressionnant encore, de 37% de leurs vêtements. "Après des difficultés à se lancer, les foyers ont trouvé l’exercice de plus en plus facile", explique le rapport de l’Ademe. Au total, 2 tonnes d'appareils électriques et électroniques ont été vendus, recyclés ou donnés par ces 21 foyers. Le tout pour un gain de place considérable : ils ont réussi à libérer jusqu'à 60% de leur espace de vie.

Résultat : les pratiques de consommation de ces foyers ont grandement changé entre avant et après l’enquête. Les Français qui ont participé à l’enquête sont près de neuf sur dix à considérer que stocker inutilement est du gaspillage (contre sept sur dix en moyenne dans la population générale), et surtout, la totalité des foyers a déclaré, après l’opération, qu’ils prenaient désormais en compte l’environnement, la solidité et la durée de vie de leurs produits dans leurs critères d’achat - l’Ademe recommande ainsi la méthode Bisou (besoin, immédiateté, semblable, origine, utilité) pour se décider avant d’acheter.