En vue de la COP24, France Inter s'intéresse à une pratique particulière de réduction des déchets : la vente en vrac. Vous achetez déjà en vrac ? Recommandez-nous vos magasins 100 % vrac. Vous n'avez pas franchi le pas ? Dites-nous pourquoi.

Remplacer les emballages plastiques par des bocaux et autres contenants peut-il réduire visiblement la pollution ? (Photo d'illustration) © Getty / Paul Biris

La semaine européenne de réduction des déchets s'est achevée dimanche mais va se poursuivre dans les semaines à venir avec la COP24 pour préserver le climat et toutes les actions citoyennes d'économie d'énergie.

Compostage, recyclage et zéro déchet... nous consacrons de nombreux articles aux solutions qui existent déjà pour moins polluer la planète et parmi celles-ci, nous nous intéressons plus particulièrement ici à la vente en vrac, pour éviter le suremballage de nos produits.

Les études sur le sujet sont encore rares : celle de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (l'Adème) date de 2012 et, six ans plus tard, les choses ont fortement évolué. Citant une étude de 2009, l'Adème estime à 1,4 tonnes d'équivalent CO2 les achats d'aliments et de boisson, de droguerie, parfumerie et hygiène pour chaque Français chaque année, dont 112 kg rien que pour les emballages qui finiront aussitôt dans nos poubelles.

Participez à notre consultation

En vue de la COP24 qui doit acter la mise en place des mesures pour réduire le réchauffement climatique, France Inter souhaite comprendre votre vision du vrac et constituer la carte de France de la vente en vrac.

Nous avons besoin de votre aide, amis auditeurs, amis internautes, vous qui achetez déjà en vrac ou vous posez des questions sur le sujet.

Quels sont vos magasins 100 % vrac ? Comment gérez-vous vos achats, vos déchets ? Faites-vous des économies ? Trouvez-vous l'offre satisfaisante ? Nous attendons vos réponses dans le questionnaire ci-dessous !

