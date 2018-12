Une université américaine vient de publier un rapport qui indique qu’un Indien perd plus de 4 années d’espérance de vie à cause de la pollution atmosphérique. La population est de plus en plus consciente des dangers de la pollution et ceux qui peuvent se le permettre s’équipent de masques ou de purificateurs d'air.

Le magasin Nirvana Being, sur le marché chic de Khan Market, est spécialisé dans la lutte anti-pollution: masques hauts de gammes, purificateurs de voitures ou instruments de mesures de la concentration des particules fines. © Radio France / Sébastien Farcis

Un nouveau marché, très lucratif, de produits anti-pollution est en train de naître à New Delhi. Les masques ont le vent en poupe dans la capitale indienne. De toutes les sortes et pour tous les prix : depuis le simple tissu protecteur bon marché, qui ressemble à un masque chirurgical, jusqu’aux plus perfectionnés, qui ont des filtres à carbone intégrés et des coques dures.

Ces derniers coûtent entre 30 et 50 euros, soit un prix élevé pour un indien moyen. Pour ceux qui ne veulent pas couvrir tout leur visage et avoir l’air de vivre dans un monde apocalyptique, il y a maintenant plus discret pour se protéger les poumons quand on marche dans la rue : des filtres à narines, qui se collent sous le nez. Plusieurs sont maintenant produits en inde, et vendus pour des prix relativement abordables.

Une des pharmacies de Defence Colony, dans le sud de New Delhi, s’est transformé en petit arsenal anti-pollution. © Radio France / Sébastien Farcis

Ils offriraient une bonne protection, car il faut savoir que nous respirons 90% de notre air à travers le nez, donc couvrir la bouche ne serait pas essentiel.

Pour les plus riches, le purificateur d'air

Le deuxième niveau de protection est le purificateur d’air. C’est une machine assez légère et de la taille d’un grand téléviseur. C’est vraiment devenu le nouveau produit électroménager essentiel pour les Indiens de classe aisée. L’investissement est en effet conséquent : chaque purificateur d’air coûte au moins 150 euros. Pour que cela offre une bonne protection, il faut en avoir un dans chaque pièce de vie et changer leur filtre tous les 3-4 mois. Une résidente de classe moyenne nous confie ainsi qu’entre les masques et les filtres, elle devait investir près de 300 euros pour sa famille, afin de tenir pendant les 4 mois d’hiver qui sont particulièrement pollués dans le nord de l’inde.

Une Pharmacie de New Delhi met en avant les purificateurs d’air, vendus entre 17 000 et 25 000 roupies (entre 210 et 310 euros) © Radio France / Sébastien Farcis

Ce marché de la purification est en pleine explosion et selon plusieurs études sectorielles, il devrait croître de 28% par an pendant les cinq prochaines années.

Cette protection n’est donc pas accessible pour tous les indiens et on voit vraiment une différence suivant les quartiers de New Delhi ; dans le sud plus riche, les personnes se baladent avec leurs masques et beaucoup ont des purificateurs d’air. Dans le nord ou l’est, des quartiers pourtant plus dense et où l’air est plus pollué, la population n’a pas les moyens de s’équiper. Elle ignore d’ailleurs souvent les dangers de cette pollution, car ce poison est invisible et tue à petits feux.

