Lyon, Grenoble, Dijon, dans les stations des Alpes ou en Ardèche : certains se sont réveillés avec un ciel orangé samedi matin. Il s'agit là d'un phénomène météo courant qui transporte des particules de sable en provenance... du Sahara.

Le phénomène a par exemple été observé à Lyon. © Prefecture de région Auvergne-Rhône-Alpes

Photos garanties sans filtre. Depuis samedi matin, une large moitié est du pays constate un ciel légèrement jauni ou orangé jusqu'à ocre, à Lyon, Grenoble, en Ardèche ou bien dans les stations de ski des Alpes. Quelle est l'origine de ce ciel coloré ? Des particules de sable en provenance du Sahara. "Un phénomène impressionnant", reconnait Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, bien que relativement fréquent en période hivernale. Il s'agit d'une "situation météorologique particulière", avec une perturbation des courants aériens, "d'habitude d'une assez haute latitude" et qui, en ce moment, "plongent jusqu'au Maroc". "Ça a l'effet de soulever le vent du Sahara et de l'emporter dans la masse d'air qui arrive sur la France, provoquant cette teinte ocre du ciel."

Classiquement, ce fait météo provoque, en plus d'une coloration du ciel, une hausse des températures, élevées pour la saison (Plus de 20 degrés en Corse, 17 à Marseille et 15 à Lyon), précédant des pluies, qui a d'ailleurs souvent du mal à lessiver toute la poussière apportée.

Un phénomène surveillé par les services météo espagnols, mandatés par l'Organisation météorologique mondiale, qui se chargent des prévisions de ces passages de sable et des dispersions de poussières. Ils peuvent poser par exemple des problèmes pour la circulation aérienne par exemple. "Pour nous, c'est joli, mais dans certains endroits plus tropicaux, il y a des situations qui peuvent poser autrement plus de problèmes et où les tempêtes de sable peuvent être violentes", rappelle OIivier Proust.

