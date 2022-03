En cause, l'inertie d'un système de développement, notamment urbain, dont nous dépendons, et qui continue d'accélérer le processus de réchauffement climatique. Explications dans "La Terre au Carré" chez Mathieu Vidard avec le sociologue Eric Klinenberg et la climatologue Françoise Vimeux.

Pourquoi "les canicules vont être plus fréquentes, précoses, longues et intenses" ? © Getty / Tim Grist Photography

Le sociologue Eric Klinenberg et la climatologue Françoise Vimeux expliquent pour quelles raisons les épisodes caniculaires seront plus réguliers et intensifs à l'avenir, ceux-ci ayant à voir avec un certain réchauffement climatique accéléré par les dysfonctionnements des politiques urbaines de nos sociétés.

Le prix de politiques urbaines dont nous continuerons à dépendre

La politique de la ville joue un rôle essentiel dans le processus de réchauffement climatique qui induit cette plus grande récurrence, inévitable, des épisodes de fortes vagues de chaleur.

Le sociologue américain pointe du doigt les villes qui sont d'après lui "des îlots dont les diverses infrastructures en béton et en acier concentrent systématiquement la chaleur. La population, souvent très concentrée dans la ville, piège elle aussi cette chaleur, qui demeure la nuit puisqu'aucun rafraîchissement naturel ne s'effectue".

En même temps, les infrastructures de nos sociétés sont bâties pour un climat qui serait celui du XIXe siècle ou éventuellement du XXe siècle…

La plupart des grandes villes ont été bâties il y a déjà plusieurs siècles, d'après des modèles de vie dont nous dépendons toujours aujourd'hui et "qui ne répondent plus, précise Françoise Vimeux, à ce qu'on attend aujourd'hui en matière de lutte contre les gaz à effet de serre".

Jamais les canicules n'auront été aussi nombreuses depuis le XXe siècle

Si le phénomène naturel de réchauffement climatique n'était pas aussi pressurisé et accéléré par une quantité toujours aussi importante de gaz à effets de serre produit par nos sociétés, les canicules ne seraient sans doute pas aussi nombreuses et, surtout, aussi intenses.

La climatologue Françoise Vimeux cite des études menées par le Centre national de météorologie à Toulouse "qui montrent qu'en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, depuis 1950, la plupart des canicules sont attribuables au changement climatique accentué par les humains. Comme la canicule de juillet 2019, par exemple, celle-ci aurait été totalement impossible dans un climat non modifié par l'homme.

Le changement climatique, perturbé, vient exacerber les évènements extrêmes tels que les canicules.

Aux États-Unis si on prend les 10 canicules les plus importantes depuis le début du XXe siècle, 8 se sont déroulées après 2000.

En France, sur 27 canicules comptabilisées depuis 1947, 20 ont eu lieu après 2000. Les canicules les plus intenses ont été celles de 2003, qui a duré entre deux et trois semaines suivant les départements, puis celle de juillet 2019, qui a eu relativement la même intensité".

"Le prix de l'inertie de notre système politique"

Toutes les évaluations raisonnables nous disent qu'il faut nous attendre à plus de canicules sévères, à des vagues de chaleur plus longues, y compris dans des parties du monde qui n'en ont jamais connues.

La climatologue considère que "quand bien même nos efforts seraient immédiats et drastiques en matière de stabilisation du réchauffement climatique, l'inertie de notre système politique est telle que des changements néfastes continueraient à s'opérer. Rien ne peut empêcher la venue de prochains épisodes de canicules, ils sont inévitables".

Les futures vagues de chaleur vont être plus fréquentes, plus intenses, plus précoces, plus longues, plus tardives car les températures ne sont pas proportionnelles au degré de réchauffement naturel

Dans un monde à 1,5 °C d'anomalie par rapport à la période préindustrielle, on a des canicules en moyenne d'une intensité de 3 °C en plus en France. Comme celle de juin 2019 ou en septembre 2020. La canicule de 2003 aura été l'une des canicules les plus longues qu'on ait connues en France. Elle avait duré deux semaines".

On pense qu'on aura des canicules pouvant s'étendre de trois à quatre semaines.

