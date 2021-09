Dragons de Komodo, requins, etc. : selon la liste rouge de l'UICN mise à jour, environ 30% des espèces animales dans le monde sont "menacées". Si une poignée d'espèces est en "cours de régénération", de plus en plus sont dans une situation critique.

Le dragon de Komodo, plus grand lézard du monde, fait désormais partie des espèces menacées © AFP / Andrey Gudkov / Biosphoto

Près de 30% des espèces étudiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont "menacées" : c'est ce qu'il ressort de la publication de la dernière mise à jour de la "Liste rouge" des espèces animales en danger, dévoilée samedi à Marseille à l'occasion du congrès mondial de la nature de l'UICN.

Les dragons de Komodo menacés par le réchauffement

Au total, il y a désormais 138 374 espèces recensées par l'organisation, dont 38 543 (soit environ 28%) sont classées dans les catégories "menacées". Parmi les plus emblématiques, figurent les plus grands lézards au monde, les dragons de Komodo. Jusqu'à présent l'espèce était considérée comme "vulnérable", elle est désormais "en danger". Et dans le cas de cette espèce, c'est le changement climatique qui est directement mis en cause :

"La hausse des températures et donc du niveau de la mer devrait réduire leur habitant d'au moins 30% dans les 45 prochaines années"

Autre catégorie de plus en plus menacée : les requins et les raies, qui doivent faire face à une augmentation de la pêche : 37% des espèces de ce groupe sont menacées, contre 24% en 2014. Dans le cas de ces espèces, toutes sont concernées par la surpêche – et 10% par les conséquences du réchauffement climatique.

"Bien trop de requins et de raies sont tués, et les mesures contre la surpêche sont terriblement inadéquates"

181 espèces en cours de régénération

Inversement, pour de rares espèces, il y a du mieux : quatre espèces de thon sont "en voie de récupération", note l'UICN, grâce à "la mise en œuvre de quotas régionaux", même si "de nombreux stocks régionaux de thon restent appauvris". L'UICN a présenté un "statut vert" destiné à mesurer les espèces en cours de régénération. Mais celle-ci ne compte que 181 espèces pour l'heure.

Cette liste rouge a été publiée en 1964 pour la première fois, et est régulièrement remise à jour - au moins deux fois par an. Elle classe les espèces en neuf catégories, de "préoccupation mineure" à "En danger critique", puis "éteinte à l'état sauvage" et "éteinte" et comptait jusqu'à présent 37 500 espèces menacées d'extinction.

Chaque espèce, ou sous-espèce, est étudiée en fonction de la taille de leur population, du taux de déclin, de l'aire de répartition géographique, du degré de peuplement et de la fragmentation de la population. Certaines espèces, notamment les poissons, sont plus difficiles à recenser : l'UICN espère parvenir dans les prochaines années à un total de 160 000 espèces étudiées.