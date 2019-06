Aujourd'hui, près de 65% des déchets produits en France peuvent être recyclés. Mais encore faut-il qu'ils soient bien triés. Connaissez-vous toutes les subtilités du système de tri et de recyclage ?

Bac vert, bac jaune (ou marron, ou gris)... savez-vous vraiment à quoi ils correspondent ? © AFP / Gilles Targat / Photo12

Chaque année, les Français produisent des millions de tonnes de déchets. Tous ne sont pas recyclables, mais de plus en plus, les technologies permettent d'avancer dans ce domaine : aujourd'hui, selon l'ADEME, l'agence de l'environnement et des énergies, 65% des déchets sont recyclés, 6% servent à produire de l'énergie et "seulement" moins de 30% sont envoyés à la destruction.

Mais pour que le recyclage soit efficace, il faut que les déchets soient bien triés dans un premier temps, au moment où ils sont jetés. Alors que le tri sélectif s'est imposé en France depuis le début des années 2000, les règles évoluent et ont parfois l'air floues. A l'occasion de la journée "Plastique Non Merci", Franceinter.fr vous invite à tester vos connaissance sur les bonnes pratiques en matière de tri et de recyclage.