Vêtements, livres, bibelots en tout genre. Nous accumulons de nombreux objets au cours de notre vie. Mais en a-t-on vraiment besoin ? Faut-il repenser sa façon de consommer et son rapport à la nécessité ? C'est la question que s'est posée Eva Roque dans l'émission "L'été comme jamais".

“Ça peut toujours servir”. C’est souvent l’excuse que l’on donne lorsqu’on ne veut pas jeter un pull qu’on ne met jamais, de la vaisselle, un vieux lecteur CD... Alors on accumule, on empile des objets et surtout, on continue de s’en procurer de nouveaux.

Mais ne faudrait-il pas pourtant cesser d’accumuler ou, en tout cas, apprendre à le faire de manière plus responsable ?

Dans l’émission “L’été comme jamais”, Eva Roque donne la parole à des actrices du secteur qui prône un changement de nos modes de consommation : Julia Faure, créatrice de la marque Loom et membre du mouvement En mode climat, et Valérie Guillard, professeur des universités en marketing et autrice de Du gaspillage à la sobriété : Avoir moins et vivre mieux ? (De Boeck Ed. 2019) et de Boulimie d'objets: L'être et l'avoir dans nos sociétés (De Boeck Ed 2014).

Accumuler, c’est polluer ?

"L’accumulation est extrêmement problématique explique Julia Faure, car elle génère directement des effets de serre. À chaque fois que l'on produit un tee-shirt, on pollue, on brûle de l'énergie, on émet des gaz à effet de serre."

Et alors que le dernier rapport du GIEC publié le 9 août dernier table sur un inévitable réchauffement de 1,5°C à l'horizon 2030, une réduction de ces émissions de gaz à effet de serre semble donc nécessaire et même indispensable pour limiter les conséquences du dérèglement climatique.

"C’est parce que les objets ne coûtent pas chers qu'on les accumule. C’est pour cette raison aussi que les services de location et d'échanges ou l'économie collaborative marchent marginalement : si un tee-shirt coûte 5 euros, pourquoi le louer ? Si l'on veut résoudre le problème en tant que société, il faut jouer sur les deux tableaux : arrêter d'aller produire nos biens à l'autre bout du monde en exploitant des gens et stopper cette industrie qui met une énergie folle à nous faire désirer des choses dont nous n'avons pas besoin."

"Aujourd'hui, ajoute Valérie Guillard, avec les différentes plateformes, on peut faire circuler les objets et continuer à être dans la surconsommation tout en étant quand même dans une fluidité. Pourtant, la surconsommation a encore de beaux jours devant elle, assure-t-elle, car nous avons tendance à accumuler les choses et à les garder, soit pour des raisons affectives, économiques, utilitaires ou sociales."

Il y a une obsolescence programmée dans le textile et une dégradation de la qualité depuis quelques années, souligne Julia Faure.

La véritable obsolescence programmée dans le textile, c'est l'obsolescence programmée du désir.

C'est-à-dire acheter des vêtements non pas parce qu'on en a besoin ou parce qu'on ne l'a plus dans notre placard, mais parce qu'il y a tout un système qui est mis en place pour nous faire désirer des nouveaux vêtements. Et pour nous permettre de les acheter".

Eduquer pour privilégier la qualité à la quantité

Valérie Guillard pose un regard très positif sur le métier de _home organiser : "_Ces personnes vous font prendre conscience des relations que vous nouez aux objets. Il s'agit de s'arrêter devant presque chaque objet et de se poser la question de ce que c'est, de ce que cet objet apporte. Et il peut être très difficile d’avoir cette prise de conscience seul.

On ne nous apprend pas à consommer. Or nous devons apprendre à définir nos besoins, à se demander de quoi on a besoin, et non pas ce qu'on désire ou ce dont on a envie mais de quoi on a fondamentalement besoin.

Aujourd’hui, le consommateur ne voit pas à long terme. Donc il y a une éducation, dans la façon de consommer notamment les vêtements, qu'il est nécessaire de faire.

Nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre ce qu'est une matière, une matière qui ne pollue pas, où sont produits les matières, de quels types de pull j’ai besoin pour avoir chaud l’hiver... Nous avons besoin de ses compétences pour approuver les vêtements de bonne qualité et surtout accepter de payer cette prime à la qualité."

