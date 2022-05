Ce record pourrait de nouveau être battu d'ici la fin de semaine, d'après les prévisions de Météo-France, qui estime "fort probable" que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre.

Météo-France annonce que le record de jours consécutifs au-dessus des normales de saison a été battu ce jeudi 18 mai 2022. © Maxppp / Maxime JEGAT

Trente-huit jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières : la France a enregistré un record printanier de chaleur ce mercredi, selon Météo-France. Chaque jour depuis le 11 avril, il a fait plus chaud que les températures de référence, fixées sur la période 1981-2010. Le précédent record datait de seulement deux ans, avec une vague de chaleur déjà inédite pour cette période durant le premier confinement (avril-mai 2020).

Tout comme d'autres pays européens et du monde , l'Hexagone traverse une vague de chaleur particulièrement forte en ce mois de mai. Et les records pourraient encore être battus, indique le service météorologique et climatique national.

D'autres records déjà battus dans le sud de la France

Mercredi, jour où cette série de 38 jours a été dépassée, plusieurs records de chaleur ont également été battus ou égalés dans la moitié sud du pays. Il a fait 33,7°C à Albi, 33,4°C à Toulouse et 33,8°C Montélimar...Ce qui n'était jamais arrivé durant un mois de mai, dont la seconde moitié débute à peine. Les précédents records dataient de 2017, 2009 voire 2001.

"Avec les températures attendues au moins jusqu'à samedi, ce record [de jours consécutifs au-dessus des normales] est appelé à être encore battu", prévient Météo-France.

Depuis le début du mois, "l'anomalie" de température moyenne observée sur la France atteint légèrement plus de 3°C. L'établissement public estime "fort probable" que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre, détrônant ainsi le record de 2011, qui avait enregistré une anomalie de +1,85°C

Le dérèglement climatique en cause, selon les scientifiques

Avec le dérèglement de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps. C'est l'un des liens les plus clairs avec le réchauffement climatique, assènent les scientifiques - une situation qu'ont vécue en avril et mai des centaines de millions d'Indiens et de Pakistanais qui ont souffert de températures invivables, jusqu'à 50°C, au point d'empêcher le corps de se refroidir.

En France, cet épisode de chaleur accentue les inquiétudes sur les risques de sécheresse. Le gouvernement a publié mercredi une carte où 22 départements apparaissent en rouge, c'est-à-dire avec un risque "très probable" d'ici à la fin de l'été, principalement dans le sud-est et l'ouest.