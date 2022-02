Les images, publiées ce jeudi, montrent plusieurs dizaines de milliers de poissons morts. Selon l'ONG, ce sont des merlans bleus, utilisés pour fabriquer du surimi. On ne sait pas encore pourquoi ces poissons ont été rejetés à la mer, mais cette pratique est interdite.

La bande de poissons ferait environ 3 000 m2 selon l'ONG Sea Shepherd © Capture d'écran Twitter - @SeaShepherdFran

L'ONG Sea Shepherd, qui milite pour l'interdiction de la pêche en hiver dans le Golfe de Gascogne, est sur la trace de quatre navires-usines de pêche, dont l'un aurait rejeté à l'eau des dizaines de milliers de poissons morts, qui ne correspondaient pas à la cible. Il s'agit de merlans bleus, habituellement utilisés pour fabriquer du surimi.

Photo aérienne de la nappe de merlus morts au large de La Rochelle / Capture d'écran Twitter - SeaShepherdFran

3 000 m2 de poissons

Selon l'ONG, il y aurait "plus de cent mille merlus morts", sur une surface d'environ "3 000 mètres carrés", à 300 kilomètres des côtes de La Rochelle. Les images, relayées sur les réseaux sociaux, ont choqué internautes et militants défenseurs de l'environnement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sea Shepherd sur la trace de 4 bateaux de pêche

L'ONG soupçonne quatre navires-usines de pêche d'être responsables de cette hécatombe, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier au monde, long de 143 mètres. Ce bateau, géré par une société néerlandaise, est "banni en Australie", depuis la mobilisation de pêcheurs et d'habitants contre sa venue dans les eaux nationales.

Le Margiris, immatriculé en Lituanie, possède un filet de 600 mètres de long et peut contenir jusqu'à 6 000 tonnes de poissons. © Maxppp / OLAF KRAAK/EFE/Newscom/

Dans un live Facebook réalisé hier, un militant de Sea Shepherd montre la technique employée par le chalutier pour pêcher environ 200 tonnes de poissons par jour, qui sont ensuite pompées directement dans les cales du bateau, la marchandise étant trop lourde pour être portée à bord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les autres bateaux identifiés au large, gérés par la même société, sont le "Afrika", le "Jospeh Roty" et le "Zeeland".

Selon Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France interrogée par France 3, il s'agit de "captures accessoires", c'est-à-dire de poissons qui n'avaient pas vocation à être péchés et qui prennent de la place au fond des cales. Théoriquement, il leur est interdit de les rejeter, mais "ça les encombre et si ces poissons (...) ne sont pas ciblés par le navire, alors ils les rejettent" explique Lamya Essemlali.

Elle ajoute que les contacts passés avec les capitaines des bateaux n'ont rien donné "ils ont tous nié, tous les quatre. Mais nous on est sûr que c'est l'un des quatre".

La ministre de la Mer et la Commission européenne demandent des enquêtes

Interpellée, la ministre de la mer Annick Girardin, “a demandé au Centre national de surveillance des pêches de faire la lumière sur ce sujet afin d’identifier les causes de ces rejets importants de poissons”.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Commission Européenne s'est également saisie du sujet. Le commissaire chargé de l'Environnement (le Littuanien Virginijus Sinkevičius) a annoncé sur Twitter qu'une "enquête" était lancée "auprès des autorités nationales de la zone de pêche (la France) et de l’État présumé du pavillon du navire (non connu à ce stade, puisqu'il n'y a pas de certitude sur le bateau), afin d'obtenir des informations et des preuves exhaustives sur l'affaire." Ces propos ont été repris par l’eurodéputé LREM Pierre Karleskind, spécialiste de la pêche au Parlement européen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si la pêche des merlus est autorisée (avec des quotas), la règlementation européenne prévoit qu'il est interdit de rejeter en mer des poissons morts, pêchés par erreur. Ils doivent être ramenés au port pour être déclarés.

Un "incident de pêche" ?

De son côté, l'Association des Chalutiers Congélateurs Pélagiques (PFA) a publié hier soir un communiqué qui semble confirmer que le Margiris est impliqué dans cette histoire. "Aujourd’hui, à 5h50GMT, un navire membre de la PFA, le Margiris, a signalé aux autorités compétentes un incident de pêche au large de La Rochelle."

Toutefois, dans son explication, l'Association explique qu'il s'agit d'un accident, et dément tout acte volontaire de rejet en mer. "Fait rarissime, le chalut contenant des merlans bleus – une espèce soumise à quotas – s’est brisé accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer. Conformément à la législation européenne, l’événement ainsi que les quantités pêchées ont été consignées dans le journal de bord du navire et signalés aux autorités lituaniennes, pays d’immatriculation du navire."