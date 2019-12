View this post on Instagram

Dans ma boîte à emballages cadeaux 100 % récupération il y a des papiers cadeaux (de paquets qu'on m'a offerts et que j'ai soigneusement ouverts), des jolies pages de magazines ou de vieux journaux, du papier de soie et du papier Kraft généralement utilisés pour protéger les produits envoyés par la poste, et puis, ce que je préfère : des plans et des cartes routières des endroits que nous avons visités ou bien où l'on a vécu et qui ne nous servent plus. . . . #recup #reused #recuperation #map #carteroutiere #citymap #roadmap #ecologicalgiftwrap #emballageecologique #emballagecadeau #emballagecadeauecolo #ideerecup #zerogaspi #zerowaste #zerodechet #emballagezerodechet