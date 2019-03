Les scientifiques et les ONG n'ont de cesse de nous alerter : la planète suffoque sous une montagne de déchets plastique que nous utilisons en masse dans notre quotidien. Les chiffres, les images et les faits parlent d'eux-mêmes.

Le mercredi 27 mars, France Inter et Konbini proposent une journée spéciale #LePlastiqueNonMerci © Radio France / Julien MOUGNON

France Inter et Konbini disent non au plastique. Le mercredi 27 mars, les deux médias proposent une journée spéciale #LePlastiqueNonMerci. Pour dresser un état des lieux de la pollution au plastique et regarder de près les initiatives prises en France et dans le monde pour s’en passer. Comment combattre cette pollution, quelles sont les alternatives, de quelles initiatives faut-il s'inspirer ?

Notre tour d'horizon commence par un constat implacable. La planète croule sous les déchets en plastique.

8 millions de tonnes de plastique déversés dans l'océan chaque année

C'est l'équivalent d'un camion d'ordures plastiques déversées chaque minute, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Et cette quantité pourrait doubler d'ici 2030, si on en croit les prévisions de WWF, "menaçant la vie marine et notre propre santé", s'inquiète la présidente de l'ONG.

Les cours d'eau croulent sous les déchets plastique

La rivière Buriganga, qui traverse la capitale du Bangladesh, est désormais si polluée qu'il n'y a plus aucun poisson. © Getty / Probal Rashid

Selon une étude allemande, 90 % de ces déchets plastique retrouvés dans les océans, proviendraient en fait de seulement dix cours d’eau asiatiques et africains, dont le plus gros pollueur, le fleuve Yang-Tsé, se trouve en Chine. Ici, la rivière Buriganga qui serpente à travers Dhaka, capitale du Bangladesh, est recouverte d'une décharge flottante, où certains récupèrent des bouteilles en plastique pour les revendre.

450 ans : le temps que met un seul sac en plastique à se dégrader

Et l'accumulation de déchets risque fort de se poursuivre. Rien que les sacs plastique : 5 000 milliards, majoritairement à usage unique, sont vendus chaque année, alors que seuls 9% de la totalité des déchets plastiques sont recyclés. Un chiffre d'autant plus frappant lorsqu'on sait que la durée moyenne d'utilisation est d'à peine 20 minutes en moyenne.

Les animaux marins pris au piège, étranglés ou empoisonnés

Près d'une île du Panama, cette tortue marine est piégée dans un mélange de déchets plastiques en tous genres. © Getty / SeaTops

Face à la pollution plastique, les animaux sont en première ligne. Ils seraient 1,5 millions à en mourir chaque année, selon l’Institut français de recherche pour le développement (IRD). Au total, WWF a recensé 270 espèces animales qui se sont retrouvés enchevêtrés dans des débris plastique, et 240 en ont ingéré. En témoignent les cadavres d'albatros, cachalots et autres baleines que l'on retrouve régulièrement l'estomac rempli de babioles. Les premières victimes sont marines : 100 000 mammifères et un million d'oiseaux des mers meurent chaque année, piégés, étouffés empoisonnés par ces déchets.

Un continent géant de déchets plastique dans l'océan

Un chercheur américain a extrait un échantillon du vortex de déchets plastiques qui se concentrent dans l'océan Pacifique nord. © Getty / Bloomberg

Ces détritus tueurs investissent les mers jusqu'aux abysses, et dérivent en grande partie vers le nord de l'océan Pacifique, mais aussi les océans Atlantique et Indien. Là, ils forment ce que l'on surnomme le "7e continent". En réalité, ce "continent" ressemble plus à une monstrueuse "soupe plastique" principalement composée des micro-particules, telles que celles prélevées dans ce bocal par l'explorateur américain Charles Moore. Ce vortex s'étendrait sur plus d'1,6 millions de km2, selon une étude de l'organisation Ocean Cleanup, et concentrerait 80 000 tonnes de déchets.

"D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer"

La prévision de la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait froid dans le dos. En envahissant les océans, le plastique s'immisce partout, au point que "d’ici 2050, il y aura autant de poissons que de plastique dans l’océan. Cela a des conséquences terribles pour la biodiversité, et cela va affecter notre alimentation", alerte Maria Fernanda Espinosa. En effet, "on retrouve des micro-plastiques dans le sel de table, dans l'eau douce, on pense que chaque personne sur la planète a du plastique dans le corps".