En matière d'habitat alternatif, il existe de nombreuses possibilités. Parmi elles, la yourte et plus précisément la pailleyourte que Daniel et sa famille ont décidé de construire et d'habiter. Un projet totalement écoresponsable.

Coup de projecteur sur ces « éco-citoyens » qui eux ont carrément choisi de changer radicalement de mode de vie pour limiter la facture au sens propre et figuré.

La yourte a beaucoup de succès comme habitat de vacances mais David Mercereau, un informaticien de 31 ans est allé plus loin. Il a embarqué sa petite famille, sa compagne Marion et leur petite fille de 18 mois, dans un projet plus que « climato-reponsable ». Ils s'apprêtent à troquer leur maison pour une paillourte.

Une paillourte, c’est rond comme une yourte, sauf que c’est en paille d'où son nom paille-yourte. La "maison" n’est agrémentée que de terre et de bois, comme dans l'histoire des petits cochons. Le chantier a démarré au printemps dernier à Launay dans l’ouest de la France.

L’espoir de notre informaticien n’est pas de nous convaincre de faire pareil. David n’est pas un illuminé qui voudrait voir fleurir des villages de paillourtes partout en France. En revanche, il invite un maximum de monde à venir piocher sur son blog trucs et astuces pour limiter les dégâts surtout sur le climat.

Pour comprendre, voici comment la petite famille s’apprête à vivre. Elle a déjà fait des essais dans une yourte temporaire construite juste à côté :

Le reportage de Sandrine Oudin auprès d'une famille qui construit une pailleyourte :

