L'année qui s'achève sera sans doute dans le top 10 des plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, mais elle restera loin du record de 2020 grâce à la Niña, un phénomène météo qui a atténué les effets du réchauffement climatique. Un "répit de courte durée", préviennent toutefois les experts météo.

La France, cette année, a été 'du bon côté', du côté frais des anticyclones et des dépressions. © AFP

2020 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, en Europe et dans le monde (ex-aequo avec 2016). Celle qui s'achève dans quelques semaines se relève plus "fraîche" que les précédentes. Elle sera toutefois vraisemblablement dans le top 10 des années les plus chaudes (les chiffres devront être confirmés en janvier par le Programme européen d’observation de la terre par satellite Copernicus) mais le courant la Niña a offert un répit sur le front du réchauffement climatique, d’après le bilan provisoire publié par Météo France mercredi, basé sur des données arrêtées au 10 décembre 2021.

"La Niña est un phénomène océanique au niveau du Pacifique équatorial caractérisé par une anomalie froide de température côté bassin Est du pacifique, et à contrario, une anomalie chaude de température côté Indonésie. Et l’inverse du phénomène El Niño, les années la Niña se caractérisent au niveau mondial par des températures plus froides", détaille à France Inter Mathieu Sorel, climatologue à Météo France.

"Cela n'inverse pas la tendance à long terme"

Mais attention, prévient le secrétaire général de l’Organisation mondiale météorologique (WMO), le professeur Petteri Taalas , "il ne s’agit que d’un répit de courte durée". Il précise : "Cela n’inverse pas la tendance du réchauffement à long terme et ne réduit pas non plus l’urgence de l’action climatique."

Depuis l’ère pré-industrielle on constate en effet une très nette augmentation des températures. Si l’on se rapporte aux données de 2020, la terre s’est réchauffée de 1,2°C par rapport à la période de référence 1850-1900. Pour l'Europe, c’est +2°C et pour l'Arctique, qui se réchauffe encore plus vite, c’est +3°C.

En France aussi, une année plus fraiche

En France, on terminera 2021 à +0,2°C par rapport aux températures normales sur la période 1981-2010. Cela dit, ce n’est pas grâce à la Niña car ce phénomène a peu d’impact sur l’hexagone.

La France, cette année, a été 'du bon côté', du côté frais des anticyclones et des dépressions.

Si l’année 2021 est moins chaude dans l’hexagone que l’année précédente c’est grâce à des conditions météorologiques complexes. "La situation 2021 en France peut s’expliquer par la présence récurrente de gouttes froides, air froid d’altitude qui nous a beaucoup concerné cet été et qui fait qu’on n’a pas connu de canicule généralisée", détaille Mathieu Sorel de Météo France. "En fait la France, cette année, a été 'du bon côté', du côté frais des anticyclones et des dépressions."

L’air chaud cet été s’est cantonné au sud de l’Europe : l’Espagne, la Grèce, l’Italie. D’ailleurs la Sicile a enregistré une température de 48,8°C cet été. Ce record, en cours d’homologation par l'Organisation météorologique mondial, pourrait devenir le nouveau record de chaleur pour l’Europe.

... mais plus de records de chaleur que de froid

En France aussi, la tendance lourde du réchauffement climatique se poursuit avec beaucoup plus de records de chaud que de records de froid en 2021. Des chaleurs hors normes en février à Dijon, au Puy, à Dunkerque, à Bourg-Saint-Maurice. Fin mars, vous étiez en tee-shirt à Caen, Tulle, Besançon, Paris. En septembre, il y a eu une remontée du thermomètre dans le Morbihan, à Belle-île ou sur l’île de Groix. La nuit la plus chaude a été enregistrée à Ciboure dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 26,3°C, le 7 septembre 2021.

Et même s’il a parfois fait un froid polaire en mai et avril quand on a connu une descente d’air arctique à Blois ou encore Orléans, au final, en 2021, il y a eu 830 records de chaleurs pour 332 records de froids. Ce contraste est un signal du réchauffement climatique explique Mathieu Sorel : "On a un ratio de 2,5 entre les records de chaud et de froid. Dans un contexte de climat normal, on aurait un ratio parfaitement égalitaire entre ces records." La plus forte température enregistrée cette année a été le 13 août à Trets, dans les Bouches du Rhône avec 41,2°C, loin du pic de 46°C atteint en juin 2019 à Vérargues dans l’Hérault.