C'est une première en France. L'association Zero Waste France porte plainte contre deux établissements des chaînes de restauration rapide McDonald's et KFC situés place de la République à Paris, pour non-respect de la législation française en matière de tri des déchets.

Une des poubelles du fast-food KFC place de la République à Paris où les déchets plastiques sont mélangés aux autres emballages © Thibaut Turchet, Zéro Waste France

L'association Zero Waste France accuse les fast-food de ne pas respecter la législation française, plus précisément un décret datant du 1er juillet 2016 qui impose à toutes les entreprises, ainsi qu'aux commerces ou aux administrations, de trier leurs déchets de papier, métal, plastique, verre et bois. Zero Waste France a mené l'enquête en fouillant dans les poubelles des restaurants en question. Des journalistes tournant pour l'émission Envoyé spécial de France 2 étaient également présents, caméras sur l'épaule. Le reportage, diffusé ce jeudi soir sur France 2, s'intitule, "Déchets : les fast-food hors-la-loi" ?

Un amas de déchets non triés

Des emballages plastiques et cartonnés mélangés à des restes de frites. Constat récurrent dans les poubelles des fast-food visitées par Zero Waste France. L'action en justice menée par l'association permet surtout de dénoncer une situation généralisée à tout le secteur de la restauration rapide. Son leader, McDonald's génère à lui seul 42 000 tonnes de déchets d'emballage par an en France selon Zero Waste France. Pour documenter sa plainte, Thibaut Turchet, le responsable des affaires juridiques de l'association est allé fouiller dans les bennes à ordures des fast-food, avec son appareil photo et les caméras d'Envoyé spécial.

"Ce que j'ai vu est assez effrayant", rapporte-t-il face aux sacs poubelles emplis de déchets non triés. "Il y a quatre ou cinq poubelles sorties pour chaque établissement. Elles débordent, pour une seule journée", détaille Thibaut Turchet.

En même temps, cette situation est classique. Cela se passe tous les jours comme cela dans de nombreux établissements de restauration rapide, c'est peut-être cela le plus inquiétant

En tout, la restauration rapide génère 183 000 tonnes de déchets d'emballages par an en France. Avec cette plainte, Zero Waste France espère que l'alerte sera entendue des chaînes de restaurants concernées. L'association recommande le tri des déchets ainsi que l'utilisation de vaisselles réutilisables.

Le reportage de Mariam El Kurdi :