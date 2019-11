La tempête Amélie a fait des dégâts sur son passage. Routes coupées, chutes d'arbres : plusieurs dizaine de milliers de foyers ont été privés d'électricité sur la façade atlantique tandis que des inondations sont à déplorer dans le Sud-Est. Sur le littoral, les images de l'océan déchaîné sont impressionnantes.

Les éléments déchaînés à Capbreton, dans les Landes, lors du passage de la tempête Amélie. © AFP / NurPhoto / Jerome Gilles

Rafales à plus de 160 km/h, routes coupées par des arbres : Amélie, première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique, en privant d'électricité jusqu'à 140 000 foyers dimanche, tandis qu'une femme était recherchée dans les Alpes-Maritimes après de fortes pluies. La vigilance orange "orages, vent, pluie et inondation", en vigueur dans les départements du sud-ouest, du centre et du sud-est a été levée au cours de la journée. Seule la Charente-Maritime restait, dimanche soir, en vigilance orange crue selon la carte de Météo-France.

Dans le Sud-Est, des inondations et une femme portée disparue

Depuis dimanche midi, les pompiers fouillent à Nice des mètres cube de terre pour tenter de retrouver une septuagénaire, disparue à la suite d'un glissement du terrain qui surplombe la maison où elle vivait avec sa famille, comme le rapporte France Bleu Azur.

Des recherches étaient en cours dimanche pour retrouver une femme âgée disparue après un glissement de terrain à Nice. © Maxppp / Nice Matin / Jean François Ottonello

Dans les Bouches-du-Rhône, l'école Picasso à Vitrolles a subi de nombreux dégâts avec une vingtaine de centimètres d'eau ayant pénétré dans les classes, entraînant la fermeture de l'établissement jusqu'à jeudi 7 novembre. © Maxppp / La Provence / Nicolas Vallauri

Dans le Sud-Est, justement, de fortes pluies se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche sur des villes à une vingtaine de kilomètres de Marseille, ainsi que dans la région de Nice. Près de Marseille, des quartiers ont d'ailleurs cumulé 50 mm d'eau en trois heures causant par endroits des inondations.

Sur le littoral atlantique, vagues déchaînées

Selon Météo France, des rafales de vent à 163 km/h ont notamment été enregistrées sur le littoral au Cap Ferret (Gironde), 148 km/h à Messanges (Landes) 146 km/h à Belle-Île, 139 km/h à l'Ile-de-Ré, 138 km/h à Biscarrosse (Landes) et l'Ile d'Yeu, 135 km/h sur la côte basque. Le vent a aussi soufflé très fort à l'intérieur des terres, avec 121 km/h à Bordeaux.

Si la tempête a fait peu de dégâts en Vendée, des vagues gigantesques ont fait le bonheur des curieux aux Sables d'Olonne. © Maxppp /

L'océan était déchaîné près du Phare du four, à Porspoder (Finistère), quelques heures avant le passage de la tempête Amélie. © AFP / Damien Meyer

Quelques aventuriers sont venus observer le littoral sur la côte basque, comme ici à Biarritz, où les vagues étaient déchaînées. © AFP / Iroz Gaizka

Sur la côte basque, des rafales à plus de 135 km/h ont été mesurées, comme ici à Biarritz : les vagues frappent le Rocher de la Vierge. © AFP / Iroz Gaizka

Dans le Sud-Ouest, arbres arrachés et électricité coupée

Dimanche soir, environ 55 000 clients restaient privés d'électricité dans le sud-ouest principalement : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne, Charente-Maritime, Charente, la Gironde étant le département le plus touché (jusqu'à 45 000 foyers), d'après le réseau de distribution Enedis, contacté par l'AFP.

Près de Hossegor (Landes), des pompiers libèrent une route bloquée par la chute d'un arbre. © AFP / Nur Photo / Jérôme Gilles

En plein coeur de Bordeaux, des arbres ont été arrachés comme ici, boulevard Wilson. © Maxppp / Sud Ouest / David Thierry

À Tarbes, deux cèdres du Liban sont tombés sur l'atelier du lycée Jean Dupuy. © Maxppp / La Dépêche / Laurent Dard

Au total, les services de secours et préfectures n'ont fait état que de trois blessés légers - dont un hospitalisé - dans les Pyrénées-Atlantiques, victimes notamment de chutes de branches. L'essentiel des interventions portait d'ailleurs dans le sud-ouest sur des chutes d'arbres sur les voies, des câbles électriques à terre, des mises en sécurité de biens, et le bâchage de toitures.