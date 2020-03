Dans cette période de confinement et d’attente, France Inter déploie de nouveaux rendez-vous à l’antenne et renforce son offre de programmes et de services sur le numérique afin d’informer et d’accompagner les auditeurs tous les jours.

Les nouveaux rendez-vous de l’antenne

Les Barbatrucs de Dorothée Barba, tous les jours à 7h15 : Aide précieuse pour les parents. Des astuces et des idées pour occuper les enfants intelligemment à la maison

de tous les jours à 7h15 : Aide précieuse pour les parents. Des astuces et des idées pour occuper les enfants intelligemment à la maison La quarantaine vécue par les Français : Reportages de Thibault Lefèvre partout en France

Reportages de partout en France Le virus au carré de Mathieu Vidard , tous les jours à 13h30

de , tous les jours à 13h30 La question des enfants, tous les jours à 10h45

Ils ont la parole en direct tous les jours et posent leurs questions en direct au micro d’Ali Rebeihi dans Grand bien vous fasse XXL. Standard > 01 45 24 700

Ma vie virtuelle de Sonia Devillers , tous les jours à 13h30

de tous les jours à 13h30 Le Masque et la plume téléphonique, dimanche, 11h et 20h : Sans public, Jérôme Garcin et ses critiques se parleront par téléphone pour évoquer les livres que l’on peut télécharger en ligne

Une offre numérique renforcée dont l’audience explose

Les Fake-news

Travail de la rédaction qui repère et démonte les principales fausses rumeurs qui envahissent nos messageries : couvre-feu obligatoire, les symptômes du Corona, faux message d’un ami médecin, … et propose des sources fiables pour s’informer.

Des bouquets de podcasts pour les jeunes auditeurs de 7 à 77 ans

Les lectures des plus grands écrivains d’Oli, les nouvelles connaissances des Odyssées, les révisions du BAC, de Baudelaire à Yourcenar en passant pas Balzac, grâce à La marche de l’histoire spéciale BAC et les Tutos pour expliquer l’épidémie aux enfants.

Pendant le Coronavirus la Culture reste ouverte

Les conseils de la rédaction : des livres, des DVD, de la musique, … et surtout la playslist spéciale zen de la famille à écouter en boucle.

Retrouvez aussi les contes de la collection "Une histoire et... Oli" dans de beaux albums illustrés Michel Lafon / France Inter !

Beaucoup d’interactivité

La parole donnée en direct aux auditeurs : 01 45 24 7000. L’interactivité est au cœur de ce dispositif renforcé avec 4 grands temps forts : 3 rdvs d’info et 1 Grand bien vous fasse XXL.

>Le 5-9 / Mathilde Munos, Léa Salamé et Nicolas Demorand

>Grand bien vous fasse XXL / Ali Rebeihi

>Le Grand Rendez-vous / Bruno Duvic

>Le téléphone sonne XXL / Fabienne Sintès

Le répondeur confinement #maviedeconfiné ouvert 24h/24 au 01 56 40 68 68

Les auditeurs laissent leurs questions qui seront traitées dans les différentes tranches

Un répondeur numérique « A votre écoute » pour poser ses questions en ligne. Chacun peut envoyer sa question par écrit et la réponse est publiée sur franceinter.fr

Une organisation adaptée aux mesures sanitaires

France Inter prend des mesures strictes quand au travail des équipes :

>3 personnes maximum en régie

>2 personnes maximum en studio

>2 personnes maximum au standard

>Les chroniqueurs et invités en insert téléphonique

>Un encadrement soutenu des reporters sur le terrain