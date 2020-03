France Inter propose de nouveaux rendez-vous pour ce premier week-end de confinement. Avec toujours de l’info, de l’interactivité et de la culture pour accompagner au mieux les auditeurs.

logo france inter © Radio France

Samedi 21 mars

Grand bien vous fasse XXL par Daniel Fièvet , 9h>11h

par , 9h>11h Le téléphone sonne XXL d’Alexandra Bensaid, 18h > 20h

Entourée d’experts et de spécialistes, la journaliste du magazine économique de France Inter répondra aux questions des auditeurs liées à l’économie. Ce samedi : Particuliers et entreprises : comment gérer son budget pendant la pandémie ?

Dimanche 22 mars

On va déguster XXL de François-Régis Gaudry, , 9h>11h

L’émission culinaire s’installe chez les gastronomes dès 9h du matin. François-Régis Gaudry et son équipe dialoguent au 01 45 24 7000 avec les auditeurs depuis leur cuisine. Dans un premier temps, parole et dialogue avec des restaurateurs et les professionnels de bouche puis comment cuisiner quand on est confiné ?

Une masque et une plume téléphonique, dimanche, 11h et 20h

Sans public, Jérôme Garcin et ses critiques se parleront par téléphone pour évoquer les livres que l’on peut télécharger en ligne.

Le téléphone sonne XXL d’Alexandra Bensaid, 18h > 20h

Et toujours :

Le répondeur confinement #maviedeconfiné ouvert 24h/24 au 01 56 40 68 68

Les auditeurs laissent leurs questions qui seront traitées dans les différentes tranches