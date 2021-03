Habitué des studios de France Inter, Bertrand Tavernier a souvent enchanté cette antenne

Bertrand Tavernier © Radio France / Bertrand Tavernier

Le réalisateur, Bertrand Tavernier, auteur de nombreux films comme Le coup de torchon, L’horloger de St Paul ou Que la fête commence, est décédé ce jeudi 25 mars 2021, a annoncé l’Institut Lumière à Lyon dont il était le Président.

France Inter vous propose de réécouter ses plus belles émissions.

■ L’heure bleue de Laure Adler

■ Que la fête à Bertrand Tavernier commence... On sera triste plus tard par Laurent Delmas

Des archives, des extraits de films et des interviews pour replonger dans l’œuvre du cinéaste disparu et aussi de nombreux invités. avec Laurent Heynemann, Stéphane Lerouge, Philippe Torreton, Michel Hazanavicius, Julie Gayet, Thomas Chabrol, Michel Alexandre et Thierry Frémaux.

■ Le zoom de la rédaction - Bertrand Tavernier, l'amour du cinéma et le goût de transmettre

■ Le 7h50 par Nicolas demorand et Eva Bettan

Avec Gilles Jacob et Isabelle Huppert

■ Le Grand atelier de Vincent Josse

Bertrand Tavernier, entouré d’invités de domaines différents, comédiens, écrivains, spécialistes du polar, cinéastes. Un moment très joyeux à (ré)écouter.

■ La librairie francophone d'Emmanuel Khérad

avec Nancy Huston, amie du réalisateur, et avec la rediffusion d’un extrait d’entretien avec lui sur sa passion pour les western…

Bertrand Tavernier sur France Inter