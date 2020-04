Toujours de l’info, de l’interactivité et de la culture pour vous accompagner au mieux

France Inter propose de nouveaux rendez-vous pour cette cinquième semaine de confinement !

►►► Vendredi 17 avril

Tout pour la musique

- 20h, Soirée pyjama par Rebecca Manzoni : Concert en direct de Clara Luciani

- 21h, Côté Club Confiné de Laurent Goumarre : Yael Naim, Molécule & Arthur H, Grand Corps Malade, The Liminanas, Yuksek et La Féline

►►► Samedi 18 avril

On n’arrête pas l’éco XXL par Alexandra Bensaid, 9h>11h, le retour de l’économie sur France Inter en grand format avec :

- 1re heure, débat entre Emmanuel Lechypre de BFM-Business et Christian Chavagneux d'Alternatives Economiques. Une nouveauté : les auditeurs peuvent poser des questions au 01 45 24 70 00 et l’invité éco d’Alexandra Bensaid : Alain Dinin, président de Nexity

- 2ème heure : Séquence médias avec Sonia Devillers, Ma vie au boulot avec Sandrine Foulon, Le monde d’après avec Camille Crosnier, La séquence culture : cette semaine, les festivals avec Didier Varrod

Petite chronique de philosophie par Laure Adler 23h45

Le weekend, les auditeurs auront le plaisir de retrouver sur l’antenne Laure Adler et ses petites chroniques de philosophie qu’elle propose chaque soir en podcast. Véritable « Permis de penser » en ces temps tourmentés pour donner des pistes de réflexions grâce à des livres qui ré-enchantent notre rapport au monde d’aujourd’hui.

►►► Dimanche 19 avril

On va déguster XXL de François-Régis Gaudry, 9h>11h

L’émission culinaire s’installe chez les gastronomes dès 9h du matin. François-Régis Gaudry et son équipe dialoguent au 01 45 24 7000 avec les auditeurs depuis leur cuisine.

Emission musicale spéciale-dédicaces pendant laquelle les petits-enfants pourront laisser un message à leurs grands-parents et partager avec eux leur chanson préférée ! Le répondeur : 01 56 40 68 68

Concert « One World : Together at home » 21h > 23h

France Inter s’associe aux côtés de France 2 à l’opération « One world : Together at Home » en soutien aux personnels de santé en première ligne pour combattre le Covid-19. La chaîne propose à ses auditeurs de vivre le concert organisé par Lady Gaga et l’association Global Citizen au bénéfice de l’OMS.

- Evénement historique diffusé dans le monde entier où vont se produire des stars internationales comme Paul McCartney, Elton Jhn, Stevie Wonder, Pharrel Williams, John Legend, Jennifer Lopez, Christine & the Queens, Angèle, et bien d’autres encore.., chacun chez eux bien sûr !

- Concert à suivre le samedi 18 avril à 20h sur la plateforme france.tv puis sur France 2 à 2 heures du matin

- Soirée présentée par André Manoukian et Daphné Burki

Petite chronique de philosophie par Laure Adler 23h45

►►► A partir de lundi

Le journal de 8h de Florence Paracuellos : « En première ligne » Tous les matins, le portrait d’une personnalité qui se retrouve au premier plan dans la lutte contre la pandémie

►►► Les nouveautés sur franceinter.fr

Les podcasts :

- Les entretiens confinés de la Terre au Carré par Camille Crosnier

- Rendez-vous avec X de Patrick Pesnot

- Les Odyssées de Laure Grandbesançon : 3 nouveaux épisodes sur Marie Curie

- Le code a changé de Xavier de La Porte : 2 nouveaux épisodes

- Instant cuisine : chaque jour, une recette tirée de l’émission « Grand Bien Vous Fasse » d’Ali Rebeihi proposée sur les réseaux sociaux :

- Evadez-vous : une proposition quotidienne de podcast pour s’évader

Les vidéos :

- Les recettes du placard de François-Régis Gaudry

- Les Parisiens confinés d’Eric & Quentin

- Les remèdes à la mélancolie d’Eva Bester

- Ma vie confinée de Rebecca Manzoni

►►► Et toujours